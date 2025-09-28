フランクフルトの堂安律が27日（現地時間）に行われたブンデスリーガ第5節ボルシアMG戦に先発出場し、2アシストを記録した。



この日も右サイドハーフの位置で起用された堂安は、15分に右サイドから自ら蹴ったフリーキックがクリアされた後のこぼれ球を拾い、ゴール前へのグラウンダーの折り返しでアンスガー・クナウフのゴールをアシスト。さらに39分、左サイドまで流れてきて、ゴールライン上付近からまたしてもグラウンダーのクロスをゴール前へ送ってファレス・シャイビのゴールをお膳立てした。





堂安の活躍もあってフランクフルトは47分までに6ゴールを奪ってボルシアMGを圧倒。終盤に立て続けに4失点を喫してしまったものの、6-4で勝利してリーグ戦での連敗を2で止めた。ドイツ紙『Bild』はボルシアMG戦後にフランクフルトの各選手を6段階評価（1が最高、6が最低）で採点し、堂安には高評価となる評価点2を与え、さらに以下のような寸評を加えている。「ドリブルで相手を何度も抜き去っていた。相手よりも一歩速いという場面が度々あり、それは2点目のシュート性のアシスト、そして4点目のアシストのシーンでも見られた。守備においても非常に献身的な働きぶりだった」今後、フランクフルトは30日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第2節でアトレティコ・マドリード、10月4日にブンデスリーガ第6節でバイエルン・ミュンヘンと対戦する。ヨーロッパのビッグクラブとの連戦となるが、この2試合でも堂安がフランクフルトのキーマンとなるのは間違いないだろう。