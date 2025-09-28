¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¼õ¾Þ¤Î¥Ç¥ó¥Ù¥ì¡¢¥á¥Ã¥·¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹
¥µ¥Ã¥«¡¼³¦ºÇ¹â¤Î¸Ä¿Í¾Þ¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡£
22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿É½¾´¼°¤Ç2025Ç¯ÅÙ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢PSG¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¦¥¹¥Þ¥Ì¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
28ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¸ø¼°Àï36¥´¡¼¥ë¤ÈÂç³èÌö¤·¡¢PSG¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½éÍ¥¾¡¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Èà¤Ï10Âå¤«¤é¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2017¡Á2023Ç¯¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤ÏÃÙ¹ïÊÊ¤äÉé½ýÎò¤Ê¤É¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢ÁÇ¹ÔÌÌ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ë¤ÈÁª¼ê¤È¤·¤ÆÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¤½¤Î¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ò¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤â½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ØL'Équipe¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ï¡ÖÈà¤«¤éÄ¾ÀÜ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥á¥Ã¥·¤«¤é½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë8ÅÙ¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¼õ¾Þ¤ò¸Ø¤ë¥á¥Ã¥·¤È¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ð¥ë¥µ»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤äÅö»þ¤Î¥Á¥ã¥Ó´ÆÆÄ¤«¤é¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ï¡ØFourFourTwo¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥á¥Ã¥·¤È¤Î´Ø·¸¤Ï½é¤á¤«¤éÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥«¡¼¤¬ÎÙ¤À¤Ã¤¿Èà¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¡£Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤Ê¤é¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢ËÍ¤ÏÈà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢³Ø¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£