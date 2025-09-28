ドジャースのブレーク・トライネン投手（37）が27日（日本時間28日）、敵地でのマリナーズ戦前に本紙の取材に応じ、キャリア初の救援に回った佐々木朗希投手（23）に試合への入り方などのアドバイスを送った。

今季はここまで31試合に登板して2勝7敗2セーブ、防御率5.61と不安定な投球が続くが、昨季はレギュラーシーズンでは50試合に登板して7勝3敗、防御率1.93、ポストシーズンでも9試合に登板して2勝0敗3セーブ、防御率2.19と抜群の安定感を発揮してチームの世界一にも貢献した。

ナショナルズでのメジャー1年目は先発も経験しており、救援登板の難しさについて「一番大きいのはとにかく準備の早さだと思う。先発なら試合前に30分くらい余裕があるけど、ブルペンにいる時は体を温めながら電話が鳴るのを待つ。名前を呼ばれたら、15球くらいで準備して、1分半も経たないうちにマウンドに走っていって投げなきゃいけない。だから体をしっかり温めて、筋肉をすぐ使える状態にしておくのが大事だ。あとは、先発みたいに試合を通して配球を組み立てる必要はない。リリーフは出ていった瞬間から打者を仕留めにいく。細かく入りすぎず、ストレートを見せてからスプリットを使おうとかじゃなくて、ベストの球を選んで一気に決めにいく。それを恐れずにやるのが大事だと思う」と語った。

救援に配置転換となった佐々木に、準備に関してのアドバイスを問われると「一番いいアドバイスは、もうすぐ自分の番が来ると思ったら動き出せってことだ。私はちょっと踊ったり、自重スクワットをしたり、体を活性化させることをやっている。難しいのはメンタル面の切り替えだと思う。状況が違うんだよ。『難しい』というより『違う』。試合の後半に投げるから、一つの失投で試合を落とす可能性がある。先発なら修正できるイニングが残っているけど、リリーフはその瞬間が勝負だからね」と助言した。

ロバーツ監督は復帰後の佐々木は別人のようだと語っていたことに「その通りだと思う」と同意。何が変わったのかについては「全く違う国に来て、期待を背負って投げるのは簡単なことじゃない。去年の山本だって凄く良かったけど、思うようにいかない時期もあったし、ケガもした。今年はそれを乗り越えて凄く安定している。翔平も最初のスプリングトレーニングでは打者として打てなかったし、投手としても四球が多かった。でもシーズンが始まって慣れてきたら力を発揮した。結局はリズムをつかんで、ポジティブな流れを作って、それを積み重ねることなんだと思う。朗希は凄く努力してきた。1年の大半を棒に振ったのに、今こうしてマウンドで投げてチームに明るい材料を与えている。ポストシーズン前にこれは本当に大きい」と話した。

ドジャースはチーム全体として現在がピークに達していると思うかと問われると「ピークかどうかに関わらず、このチームは作りが違う。オーナーもスタッフも長くチームを見てきて、勝つために必要な要素を理解している。長く在籍している選手もいて、勝つ文化を維持するために何が必要か分かっているんだ。今年はずっとフラットな状態を保ってきた。多少の浮き沈みはあっても、大きく波打たなかった。他のチームはドジャースや強豪と対戦すると一気にテンションを上げて、その後に落ちて、また上げて落ちてを繰り返す。うちはそうじゃない。プレーオフはどうなるか分からないけど、今年は連覇の最高のチャンスだと思っている」と自信満々に話した。

それだけ安定していられるのは経験豊富だからかとの問いには「経験があると小さいことに動じなくなるんだと思う。でも小さいことにこだわるのもすごく大事なんだ。去年のワールドシリーズを見れば分かるけど、相手がヤンキースで何が起きても、うちの選手たちは与えられた状況をしっかり生かした。全力疾走だったり、ランナーを進める状況打撃だったり。プレーオフでは特に、小さいことを積み重ねることが大きな結果につながる。このチームはそれを凄くよくやれているよ」と話した。