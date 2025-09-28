現在、“月13万円”の「遺族年金」を受け取っています。来年子どもが「18歳」になりますが、18歳を超えると遺族年金はどれくらい減ってしまうのでしょうか？

18歳になると遺族年金はどうなる？ 制度の基本ルールを解説

公的年金の遺族給付には主に「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。

このうち遺族基礎年金は、国民年金に加入している被保険者等が亡くなった場合で、一定の要件を満たしているときに、子どもがいる配偶者、または子ども本人に支給される制度です。

子どもとは、「18歳到達年度の3月31日まで」または「20歳未満で障害等級1級または2級の状態」にある方と定められています。

つまり、この子どもの要件を満たさなくなった場合、配偶者だけでは遺族基礎年金を受け取ることはできません。

一方、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が亡くなった場合で、一定の要件を満たしている場合で、故人に生計を維持されていた配偶者や子ども、父母・孫などに遺族基礎年金に上乗せして支給されるものです。そのため、子どもが18歳を超えた場合も、配偶者などには支給が続きます。ただし、子ども本人が受給者として遺族厚生年金を受け取っていた場合は、年齢制限により支給が終了します。

なお、2025年の年金制度改正により2028年4月からは、「子どもがいない」または、「子どもが18歳到達年度末を迎えたあと」は、遺族厚生年金の支給は、60歳未満で死別の場合、原則5年間の有期給付、60歳以上で死別の場合は無期給付となる予定です。



月13万円のケースでいくら減る？ 支給額の変化を具体的にシミュレーション

遺族基礎年金と遺族厚生年金を合わせて「月13万円」受給している場合のシミュレーションを見ていきましょう。

まず、令和7年4月分からの遺族基礎年金の支給額は以下のとおりです。

●基本額：83万1700円（昭和31年4月1日以前生まれの場合、82万9300円）

●子ども1人の加算額：23万9300円（3人目以降の加算額は、7万9800円）



配偶者が昭和31年4月2日以後生まれで、子どもが1人の場合、年間支給額は107万1000円、月額換算で8万9250円です。

つまり、「13万円」のうち、遺族基礎年金として約9万円が支給されていることになります。

子どもが18歳を迎え対象外になると、この約9万円分が停止されます。一方で、遺族厚生年金は継続され、残りの約4万円が支給されます。

もちろん、実際の遺族厚生年金の金額は被保険者（故人）の年収や加入年数によって異なるため、ねんきんネットや年金事務所で確認しておくと安心です。



受給額が減った後の生活にどう備える？ 今からできる工夫

遺族年金が減ると、家計への影響は大きくなります。とくに毎月の受給額が数万円程度に減ると、生活費や学費のやりくりに直結するため、早めの準備が欠かせません。

将来に備えるために、次のような工夫を検討しておくと安心です。なお、40歳以上65歳未満の妻が対象となる「中高齢寡婦加算」が遺族厚生年金に上乗せされるケースもあるため、受給できるかどうかをあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

●必要に応じて、パートや短時間勤務などで収入を補う手段を準備する

●公的支援制度（年金生活者支援給付金、生活保護など）を活用する

●子どもの進学を見据えて、学費や生活費を早めに計画し、奨学金などの活用も検討する

支給が終了するタイミングを正しく把握し、受給額が減った後の家計をどう補うかを考えておくことで、生活の不安を大きく減らせます。



まとめ：安心して暮らすために、今から準備しておこう

子どもが18歳になると、遺族基礎年金は基本的に支給停止となります。「月13万円」受け取っていた場合、「月4～5万円程度」までとなる計算です。

また、遺族厚生年金は2028年4月以降、子どもがいない場合や、子どもが18歳になると、原則として5年間の有期給付に変わる予定です。受給できる期間が区切られるため、より一層の生活設計が求められます。

将来の不安を減らすためには、年金の内訳を確認し、学費や生活費の不足分をどう補うかを検討することが大切です。日本年金機構の「ねんきんネット」や最寄りの年金事務所で確認し、早めに準備を進めておきましょう。



執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

監修 : 高橋庸夫

ファイナンシャル・プランナー