TBS良原安美アナ「サンジャポ」卒業で涙 爆笑問題・太田光から卒業証書も
【モデルプレス＝2025/09/28】TBSの良原安美アナウンサーが9月28日、TBS系「サンデージャポン」（日曜あさ9時54分〜）に出演。同番組から卒業し、涙する場面があった。
【写真】「サンジャポ」9代目アシスタントを務める美人アナ
2022年4月から8代目アシスタントに就任していた良原アナ。この日が最後の出演回となり、これまでを振り返る映像が流れた。
また、恩師でもあるフリーの長峰由紀アナからメッセージが放送される場面も。長峰アナは、過去に研修を担当していた良原アナについて「授業が終わって私が帰ろうと思ってるのに何度も質問してくる。しつこいなって（笑）」と振り返りつつ、「しつこいと言いましたけど、私はあのしつこさ、あの食い下がり方、あのしぶとさが、今の良原さんを作っていると思っています」と絶賛。最後には「毎週日曜日、その素敵な笑顔と信頼できるアナウンスメントを私はすごく楽しみにしていました」と言葉を贈った。
さらに、共に司会を務めた爆笑問題・太田光から卒業証書を送られる場面も。これまでの感謝や思い出を笑い混じりに読み上げ、良原アナは涙を浮かべていた場面もあった。
そして、終盤には後任の9代目アシスタント・若林有子アナが登場。「本当にかっこいい先輩で完璧な先輩で緊張していますけど、バトンを受け継いで、頑張りたいと思います」と良原アナについて語り、意気込みを明かしていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
