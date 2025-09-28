お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が27日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。「1番難しい仕事」を明かした。

大吉と元TOKIOの松岡昌宏が、ゲストと一緒に酒とつまみを楽しむ同番組。今回のゲストのモデル・トラウデン直美は、楽しさのあまり「いまさらですけど、これって仕事なんですか？仕事になるんですか？」と笑った。

これに大吉は「芸能界で1番難しい仕事です。これが1番難しい。仕事だと言い続けるこの9年間」とコメント。「難しい」の意味について、松岡は「一芝居も二芝居も打たなきゃいけない。“いつもいいよね。好きなもの食べてきれいなゲストと飲めて最高でしょ？”って言われて、“それだけじゃないんだよ”ってことを言わなきゃいけない大変さがある」と説明した。

大吉は「“あれはあれで…”とか言うけど、全部うそ。こんな楽な仕事ない。行列できるお店で好きなもの飲み食いして、ゲストと楽しくしゃべって。数カ月後お金もらえる。笑いが止まらない」と語って笑いを誘った。