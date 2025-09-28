ドジャースのワイルドカードシリーズ（WCS）での対戦相手決定はレギュラーシーズン最終戦の28日（日本時間29日）までズレ込むこととなった。ワイルドカード争いの最後のイスを争うレッズ、メッツの両チームが27日（同28日）の試合にともに勝利を収め、83勝78敗で並んだまま最終戦を迎える。

ナ・リーグ東地区のメッツは敵地で同地区のマーリンズと戦い、5―0と完勝。序盤から着実に得点を積み重ね、先発のホームズからレイリー、ロジャーズ、ディアスとつないで1安打で零封した。中地区のレッズも敵地で、同地区で優勝を決めたブルワーズと対戦。0―0の4回、4安打に2四球を絡め、打者一巡攻撃で6点を先行。リードを5投手の継投で守り切った。

両チームのレギュラーシーズンでの対戦成績は4勝2敗でレッズが上回る。そのため、29日の最終戦で勝率が並べば、レッズがWCSにコマを進めることになる。

ドジャースは第3シードでWCSを戦うことが決まっており、対戦相手は両チームのいずれか。レギュラーシーズンでの対戦成績はレッズに対しては5勝1敗と大きく勝ち越しているが、メッツに対しては3勝4敗と負け越し。本拠での開催は決まっているが、対戦相手が直前まで決まっていない状況。レギュラーシーズンも最終戦まで目が離せない。