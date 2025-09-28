Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¢¼¢²ì¸©¤Ë¸þ¤±½ÐÈ¯¡¡¡Ö¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡×½ÐÀÊ¤Ø
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡Ö¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢28Æü¸áÁ°¡¢¼¢²ì¸©¤Ë¸þ¤±½ÐÈ¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ±Ø¤Ç¤ª¸«Á÷¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¾Ð´é¤Ç°§»¢¤·¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¼¢²ì¸©¤Ø½ÐÈ¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾ÊÅ²¼¤Ï¸á¸å¡¢28Æü¤«¤é¼¢²ì¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè79²ó¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡×¤ÎÁí¹ç³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¤ª¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢29Æü¤Î¸á¸å¤ÏÉ§º¬»Ô¤Î¼¢²ì¸©Î©ÌÕ³Ø¹»¤òË¬¤ì¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¼ø¶ÈÉ÷·Ê¤äÅÀ»ú¿·Ê¹¤Î¸Å»æ¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿ÉõÅûºî¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò»ë»¡¤·¡¢ÌÕÆ³¸¤¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÃÄÂÎ¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Î¾ÊÅ²¼¤Î¼¢²ì¸©Ë¬Ìä¤Ï2018Ç¯°ÊÍè¤Ç¡¢Â¨°Ì¸å½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£