レバニラ炒めやマーボー豆腐など本格的な中華料理が人気を集めた秋田市の「中国料理 盛（さかり）」が２２日に閉店し、４２年の歴史に幕を閉じた。

店主の堀岡盛さん（７８）が今月末、腰の手術を控えているためで、閉店前は名店の味を求めて連日、長蛇の列が出来た。堀岡さんは「長年、並んでまで食べに来てくれたお客さんにありがとうを伝えたい」と語った。（夏目拓真）

営業最終日の２２日。住宅街にある店舗を囲むように多くの客が列を作った。１０年ほど通う秋田市の保育士（４１）は、年末年始に福岡から帰省する姉とマーボー豆腐を食べるのが恒例だったといい、「とにかく味で満足できる。具合が悪くても盛の料理を食べれば元気になれた」と惜しんだ。

長年、調理の腕で客を引き付けてきた堀岡さんは秋田市出身。料理人を志したきっかけは金足農高時代、ウェートリフティング同好会の合宿で大きな釜でホルモン煮を振る舞ったことだ。「みんながおいしいと食べてくれることがうれしかった」と振り返る。

高校卒業後は、東京都内の結婚式場や中華料理の名店で修業を重ねた。都内で独立したが、長女の誕生を機に帰郷し、１９８３年に秋田市で開店した。

目指したのは「気取らない通の味」。これまで計２４回にわたり中国を訪れ、本場の中華料理を研究。「古典的な味が一番おいしい」と日本で入手が難しい唐辛子は店舗の畑で育てた。

名物のレバニラ炒めのレバーは、長い付き合いの問屋から毎日１２頭分を仕入れた。臭みがなく新鮮で、多くのファンがついた。こだわり抜いた味が評判を呼び、約２０年前からは曜日に関係なく、県内外からの客で常に行列ができるようになった。「行列を見るとやる気になる。並ぶお客さんも根性。俺は職人として、いいものを振る舞う根性をみせた」と笑顔で語る。

閉店して２日後の２４日午前。堀岡さんは、あいさつに訪れる常連客や飲食業界の関係者を出迎えながら「いつも通り朝早くに目覚めてしまう。体が覚えてしまっているんだ」と少し寂しそうにつぶやいた。

店は片付け作業が進み、中華鍋や皿、余った食材などを関係者らに配っている。店舗は取り壊される予定だ。

堀岡さんは近く市内の病院で手術を受け、順調なら約２週間で退院するという。「元気になったらまた中国に行って本場の中華を食べたいな」。理想の味を追求する気持ちは変わらない。