優勝マジックを「1」としていたソフトバンクは27日の西武戦に逆転勝利。同日、2位日本ハムもロッテに完封勝利をあげるも、ソフトバンクはリーグ優勝を手にしました。

試合後、日本ハム・新庄剛志監督は自身のSNSを更新。インスタグラムのストーリーズに小久保監督の胴上げの様子を引用しながら「悔しくて悔しくて 言葉にするのは難しいけど 小久保監督 素直におめでとう 本当に強かった」とつづりました。その中でも続けて「しかし 実力の差は間違いなく縮まってきてる」とコメント。CSに向けての戦いについても思いを語りました。

首位ソフトバンクと2位日本ハムは今季大熱戦。互いに首位の座につき、首位攻防戦も繰り広げながら、その座を奪い合いました。

試合後、小久保裕紀監督も「新庄監督率いる日本ハムが強くて、本当に最後の最後までパ・リーグを盛り上げるという思いで戦ってきた。クライマックスシリーズ、どちらが来るかわかりませんけども、強いチームと対戦してまたそこを勝ち上がっていかないといけないので、ハムとやれた試合は財産になったと思います」と語り、戦友をたたえました。