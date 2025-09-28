高石あかり、朝ドラ『ばけばけ』現場裏での“うたた寝ショット”にエール続々「座長！お疲れさま」「寝顔もかわいい」「ドラマ楽しみにしてます」
連続テレビ小説『ばけばけ』（29日スタート、月〜土 前8：00／NHK総合ほか）でヒロインを演じる俳優・高石あかり（※高＝はしごだか）の公式インスタグラムが26日、更新され、撮影裏でのオフショットが公開された。
【写真】「座長！お疲れさま」「寝顔もかわいい」現場裏で“うたた寝”する高石あかり
高石は今月17日より、『ばけばけ』放送開始に向けた“カウントダウン投稿”を連日アップ。クランクイン朝の写真や、前作の連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを務めた今田美桜（28）から現場に届けられた差し入れ、舞台となる島根県・松江で見た夕日など、貴重な写真とともにドラマファンの期待感を高めていた。
ずっと自らによる投稿だったが、この日は「トキ本日のカウントダウン断念なり。マネージャー」と、高石のマネージャーが代理で投稿した様子。和髪に着物の扮装姿で撮影現場の休憩イス、移動中の車中で首をたむけて“うたた寝”する高石の写真を添え、日々の奮闘を伝えるとともに「#おぬしはろくろっ首か #ばけばけ #放送まであと3日」と、ユーモアたっぷりにカウントダウンした。
コメント欄には「座長！お疲れさま」「寝顔もかわいい」「可愛すぎて笑っちゃったよ」「頑張れ〜」「一年近い撮影ですから、よく寝てよく食べて、お健やかに乗り切って欲しいです」「ドラマ楽しみにしてます」など、労いの言葉やエールが数多く寄せられている。
本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルに、外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語。ヒロイン・松野トキを高石、後にトキの夫となるレフカダ・ヘブン役をイギリス出身の俳優、トミー・バストウが演じる。
なお、セツをモデルにしながらも、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本は『阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし』（NHK）『デザイナー渋井直人の休日』『きょうの猫村さん』（ともにテレビ東京）をはじめ、演劇ユニット「切実」、舞台「muro式」などを手がけてきたふじきみつ彦氏が担当する。
