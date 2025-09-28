えなこ、丸みのあるお腹チラリ＆美脚スラリ エリザベス姿に「お腹…かわゆ過ぎる…」「体型まで再現」「マジリスペクトです」
人気コスプレイヤーのえなこが、28日までに自身のインスタグラムを更新し、『東京ゲームショウ2025』に出演したことを報告した。ステージでは『七つの大罪：Origin』のキャラクター、エリザベスの衣装で登場し、来場者を魅了した。
【全身ショット】美脚もスラリ！丸みのあるお腹も披露したえなこ
えなこは「『東京ゲームショウ2025』ありがとうございました！ 『七つの大罪：Origin』ステージにて、エリザベスのコスプレで出演していました」と投稿。さらに「10年前にもプライベートでコスプレしていたエリザベスを、TGSでお仕事でコスプレする日が来るとは…」と感慨を語った。
衣装のこだわりについては「エリザベスは丸みのあるお腹が好きなのでスカートの形にこだわったり、丸みが出るように朝ごはんをしっかり食べたところがポイント」と説明。投稿ではお腹がちらりと見えるカットや、すらりと伸びた美脚ショットも披露されている。
10年越しの“念願”となったエリザベスの公式ステージコスプレ。ファンからは「お腹…かわゆ過ぎる…」「最高。体型まで再現するのは、マジリスペクトです」「お腹のポイント、そこまで考えてるの凄い」「凄いな〜。毎回完成度が高いな〜」「アニメからそっくりそのまま出て来たみたい」などのコメントが寄せられている。
【全身ショット】美脚もスラリ！丸みのあるお腹も披露したえなこ
えなこは「『東京ゲームショウ2025』ありがとうございました！ 『七つの大罪：Origin』ステージにて、エリザベスのコスプレで出演していました」と投稿。さらに「10年前にもプライベートでコスプレしていたエリザベスを、TGSでお仕事でコスプレする日が来るとは…」と感慨を語った。
10年越しの“念願”となったエリザベスの公式ステージコスプレ。ファンからは「お腹…かわゆ過ぎる…」「最高。体型まで再現するのは、マジリスペクトです」「お腹のポイント、そこまで考えてるの凄い」「凄いな〜。毎回完成度が高いな〜」「アニメからそっくりそのまま出て来たみたい」などのコメントが寄せられている。