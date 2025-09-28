クナイプ初のボディミルクが誕生♡華やか＆癒しの香りで毎日を満たす

今年日本上陸40周年を迎えたクナイプから、ブランド初のボディミルクが数量限定で登場♡ 華やかで甘い「マグノリア＆ベルガモットの香り」と、爽やかでリラックスできる「ピースフルモーメント アクアハーバルの香り」の2種。430g、税込1,540円で、潤いと香りを兼ね備えたやさしいボディケアを日常に取り入れられます♪

華やかで幸せ♡マグノリア＆ベルガモット

マグノリア＆ベルガモットの香りは、フレッシュなベルガモットと甘いピーチ、ジャスミンやベリーを重ねたフルーティフローラル系。

ラストはアンバーとムスクが優しく包み込み、気分を高める華やかでやさしい香りが特徴です♡軽やかなテクスチャーで肌になじみ、べたつかずすぐ服を着られるのも嬉しいポイント。

心穏やかに♡ピースフルモーメント アクアハーバル

ピースフルモーメント アクアハーバルは、グリーンハーブやシトラスを基調とした爽やかな香り。

ライムやオレンジ、ラベンダーやネロリが織りなすシトラスアロマティック系で、ストレスフルな日常にほっと安らぎを与えます。

430g、税込1,540円で、朝晩のルーティンにも無理なく取り入れられるボディミルクです♪

天然由来99％♡やさしく潤すボディケア

発酵保湿セラミド＊1とオーガニック保水カプセル＊2を配合し、潤いをしっかり届けながらもべたつかず、さらっとなめらかな肌へ。

防腐剤（パラベン）や鉱物油（パラフィン・ミネラルオイル）、合成色素など8つのフリー処方＊3で肌にも環境にもやさしい設計。ポンプ式で朝晩のケアも簡単に取り入れられます。

＊1：スフィンゴモナス培養エキス

クナイプ初のボディミルクで癒される毎日



2025年10月1日（水）発売の『クナイプ ボディミルク』は、マグノリア＆ベルガモット、ピースフルモーメント アクアハーバルの2種♡

430g・税込1,540円で、天然由来成分99％・べたつかない軽やかな使い心地。肌にも環境にもやさしい処方で、毎日のセルフケアに癒しの香りと潤いを届けます。

数量限定発売なのでお早めにチェックです♪