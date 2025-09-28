¶µ°÷ºÎÍÑ»î¸³¤Ç276¿Í¤¬¹ç³Ê¡¡¶¥ÁèÇÜÎ¨¤Ï²áµîºÇÄã¤Î3.3ÇÜ¡ÚÆÁÅç¡Û
¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÏÍèÇ¯¤Î½ÕºÎÍÑ¤¹¤ë¸øÎ©³Ø¹»¤Î¶µ°÷ºÎÍÑ»î¸³¤Çº£Ç¯ÅÙ¤è¤ê4¿ÍÂ¿¤¤276¿Í¤¬¹ç³Ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ°÷ÉÔÂ¤äÂà¿¦¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Ï²áµî15Ç¯¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¶¥ÁèÇÜÎ¨¤ÏµÏ¿¤¬»Ä¤ë1981Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ç¤ÏºÇÄã¤Î3.3ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç³Ê¼Ô¤Î¼ç¤ÊÆâÌõ¤È¤·¤Æ¤Ï¾®³Ø¹»¤¬125¿Í¡¢Ãæ³Ø¹»¤¬62¿Í¡¢¹â¹»¤¬62¿Í¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤¬19¿Í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ç³Ê¼Ô276¿Í¤Î¤¦¤ÁÌó7³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë198¿Í¤¬Î×»þ¶µ°÷¤ä¼Ò²ñ¿Í·Ð¸³¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÆÃÊÌÁª¹ÍÏÈ¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Çº£²ó¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Âç³Ø3Ç¯À¸¤¬ÂÐ¾Ý¤Î1¼¡¿³ºº¤Ë¤Ï68¿Í¤¬ÄÌ²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ²á¼Ô¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¤Î1¼¡¿³ºº¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£