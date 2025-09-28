Êó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¡Ä20ÂåÃËÀ¤¬¸½¶âÌó160Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëº¾µ½Èï³²
Êó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤ÇÍ³ÍøËÜÁñ»Ô¤Î20Âå¤ÎÃËÀ¤¬¸½¶â¤ª¤è¤½160Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Í³ÍøËÜÁñ·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£·î24Æü¡¢Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤Ë½»¤à20ÂåÃËÀ¤Î¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂç¼êÅÅ´ïÅ¹¤Î¥¤¥±¥À¤òÌ¾¾è¤ëÁê¼ê¤«¤é¡ÖÆ°²èºîÀ®¤Î»Å»ö¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤¤¡£¡×¤Ê¤É¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£Êó½·¤ÏÁ°Ê§¤¤¤È¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬°ú¤½Ð¤»¤º¡¢¡Ö¸ýºÂ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤¤¤Ã¤¿¤ó12Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¸å¤â¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤È¤·¤Æ¶â¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Ï¤µ¤é¤Ë¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ162Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£