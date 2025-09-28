福岡管区気象台は28日午前9時46分、防災コメントを発表した。29日明け方にかけて、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込み。このため29日未明にかけて、雷を伴った激しい雨が降る所がある。落雷と突風に関する福岡県気象情報（下記）も発表中。

＜降水量の予想（多い所）＞28日12時から29日12時まで 1時間降水量30ミリ（福岡・北九州地方・筑豊地方）20ミリ（筑後地方）24時間降水量80ミリ（福岡・北九州地方）50ミリ（筑豊・筑後地方）

落雷と突風に関する福岡県気象情報第1号（9月28日04時57分福岡管区気象台発表）福岡県では、28日昼過ぎから29日明け方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］九州付近にある前線が28日にかけて日本海へ北上し、その後29日にかけて九州南部付近へ南下する見込みです。九州北部地方では、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。このため、福岡県では、28日昼過ぎから29日明け方にかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。



［防災事項］落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。



