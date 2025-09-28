【ブンデスリーガ】ボルシアMG 4−6 フランクフルト（日本時間9月28日／ボルシア・パルク）

【映像】堂安律の「珍しすぎるアシスト」

フランクフルトに所属する日本代表MFの堂安律が、珍しい形でアシストを記録した。

フランクフルトは日本時間9月28日、敵地でボルシアMGと対戦。開幕から5試合連続で先発した堂安は、同じく先発したFW町野修斗との日本人対決となったこの日も主戦場の右サイドで躍動。1ー0でリードして迎えた15分には、追加点を呼び込んだ。

相手陣内の右サイドでパスに反応した堂安は、ボールに寄るフェイクを入れながらファーストタッチで前に向かう。すると、この動きに釣られた相手DFルーカス・ウルリッヒからファウルをもらうことに成功。ボックス手前の絶好の位置でチャンスを生み出した。

キッカーを務めたのも堂安だ。左足を振り抜き中央に送ったクロスは、敵味方に当たって浮き上がり、ボックス内でDFアルテュール・テアテが触れてボールを右へと落とした。ここにいたのが堂安だ。

勢い良く走りながら、バウンドするボールに対してボレーで左足を一閃。体勢的にはシュートを狙っていたように見えたものの、スパイクのアウトフロント気味で捉えたことにより真横に鋭く飛んだボールが絶好のクロスとなる。この“シュートパス”に反応したFWアンスガー・クナウフが、右足のダイレクトで捉えてシュートをゴールに突き刺した。

DAZN解説の福田正博氏が「堂安はよく合わせました。おそらくパスではなくシュートで、アウトサイドに当たった」と語ったおそらく“ミスキック”が、今季2つ目のアシストとなったシーンに、ファンもSNSなどでリアクション。「シュートミスが結果的にドンピシャクロスになってアシストまで付いてて良き」「堂安のシュート？が結果アシストになって追加点ん！」「堂安シュートからのアシスト！」「堂安にアシストつくというねw」「堂安超ラッキーなアシスト」「意図して無さそうやけど堂安アシスト！」など、狙い通りではないことに触れていたものの、堂安の決定機演出を喜んでいるようだった。

さらに堂安は、39分に完璧なクロスで2本目のアシストを記録。チームは一時6点を先行する圧倒的な展開となり、結果的に6ー4で勝利を収めた。堂安は71分までピッチに立ち、チームの3試合ぶりとなる今季3勝目に貢献。持ち前の左足を駆使したプレーを通して、大きな存在感を放った。

（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）

