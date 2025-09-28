ÃÏ²¼¿»¿å¼ÖÎ¾¡¢29Æü¤«¤éÈÂ½Ð¡¡»°½Å¡¦»ÍÆü»Ô¡¢´°Î»Ì¤Äê
¡¡µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç´§¿å¤·¤¿»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¡Ö¤¯¤¹¤ÎÌÚ¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¡×¤ò½ä¤ê¡¢±¿±Ä¤¹¤ëÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ç¥£¥¢»ÍÆü»Ô¡×¤Ï28Æü¡¢¿»¿åÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¼ÖÎ¾274Âæ¤ÎÈÂ½Ðºî¶È¤ò29Æü¤«¤é»Ï¤á¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Î®¤µ¤ì¤Æ¡¢Ää¼Ö°ÌÃÖ¤«¤é°ÜÆ°¤·¤¿¼ÖÎ¾¤¬Ãó¼Ö¾ìÆâ¤ò¤Õ¤µ¤°¤è¤¦¤ËÂÚÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÈÂ½Ð´°Î»¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºî¶È¤Ï29Æü¸áÁ°¤Ë³«»ÏÍ½Äê¡£Ãó¼Ö¾ìÆâ¤Ë»Ä¤ë¼ÖÎ¾Á´¤Æ¤ò²¾ÃÖ¤¾ì¤Ë±¿¤Ó¡¢½êÍ¼Ô¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹¡£ÈÂ½ÐÈñÍÑ¤ÏÆ±¼Ò¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¡£Êä½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡12ÆüÌë¤ÎÂç±«¤ÇÃó¼Ö¾ì¤ÏÃÏ²¼1¡¢2³¬¤È¤â¤Ë´§¿å¡£ÇÓ¿å¤Ï17Æü¤Ë´°Î»¤·¤¿¡£