◆米大リーグ マリナーズ―ドジャース（２７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャースのタイラー・グラスノー投手（３２）が２７日（日本時間２８日）、敵地マリナーズ戦に先発し、３回３６球を投げて３安打無失点３Ｋで降板。レギュラーシーズン最終登板を終えた。最速は９９マイル（約１５９・３キロ）を計測した。

昨季の開幕投手でもあるグラスノーは今季、右肘炎症などで離脱している期間も多かったが、この日が１８試合目の登板。全て先発で最近３登板で３勝と調子を挙げていた。４勝３敗、防御率３・１９で２５年の成績は確定した。

この日の試合前、ロバーツ監督は「今日は（投球回を）短くする。タイラーはポストシーズンにベストな投手陣を用意する上での１人になる可能性がある。だから今日は、その機会を残しておくために登板を短くする。具体的にどうなるかは分からない。全ては球数次第だと思う」と３０日（同１０月１日）からスタートするワイルドカードシリーズに向け、リリーフ起用する可能性を示唆。「チームの全員が求められることには何でも応じる姿勢を持っている」と目を細めた。