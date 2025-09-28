¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡×¤Ï¡È¥Ö¥ë¥Ú¥óÊø²õ¡É¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òµß¤¦¤«¡ÄÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Öº£µ¨¤Ï26²ó¤â¥»¡¼¥Ö¤Ë¼ºÇÔ¡£¤â¤¦¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤¤¡×
¼óÇ¾¿Ø¤ÏÂ®µå¤òÉ¾²Á
¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¡¦¥í¥¦¥¡×¤Ï¡¢ÅÐÈÄ²áÂ¿¤Ç±ê¾å¤ÎÂ³¤¯¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬9·î25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò2¤È¤·¤¿Æ±24Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÉüµ¢¡£7²ó¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢1²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£2»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï99.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.6¥¥í¡Ë¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ëÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÜ¸µ¤¬¥½¥Ã¥¯¥ê¡©¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÈÆ±¤¸¤¯ÃÏ¸µ¡¦ÂçÁ¥ÅÏ¹â¹»¤Ç³èÌö¤·¤¿¡¢Äï¤Îº´¡¹ÌÚÎç´õÁª¼ê¡£·»¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤È»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤ÆÃæ±ûÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø
¡¡¥É·³¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ºÆ¾º³Ê¤È¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õµ¯ÍÑ¡×¤òÌÀ¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î21Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¸å¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ê¥¾¥Ê¤ÇËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë¡£Èà¤Ï¡ÊºÆ¾º³Ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡ËÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢µÙÍÜ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿åÍËÆü¤Þ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤«¤éº´¡¹ÌÚ¤ÎÏÃÂê¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ï8²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡Ê37¡Ë¤¬µÕÅ¾¤òµö¤·¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ö3¡×¤Î¤Þ¤Þ¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤â¡¢µß±çÅê¼ê¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê¤¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±´ÆÆÄ¤Ï¹Í¤¨¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÆñ¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Å¤¤ÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Æ±Æü¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î»î¹ç¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¤¤¤Ê¤ê½Ð¤·¡¢ÏÃÂê¤òÊÑ¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Öº´¡¹ÌÚ¤Ï18Æü¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼Àï¤Ç¡¢¥×¥íÆþ¤ê½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£21Æü¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢·×2²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£3Ã¥»°¿¶¡¢1»Íµå¤Ç¤¹¡×¡Ê¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î¤Û¤Ü´°àú¤ÊÅêµåÆâÍÆ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶º´¡¹ÌÚ¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤âÊ¬¤«¤ë¡£¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÎäÀÅ¤Ë¤³¤¦Ê¹¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö¿åÍËÆü¤Þ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢Íâ25Æü¤ÎÌÚÍËÆü¤Ë¤ÏÅê¤²¤ë¤Î¤«¡×
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇÃ»¤Ç¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Îº´¡¹ÌÚ¤ÎÅêµå¤ò¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¼óÇ¾¿Ø¤¬É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ä¥Þ¡¼¥¯¡¦¥×¥é¥¤¥ä¡¼Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê45¡Ë¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µåÂ®¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¡¡Æ±Æü¤Îº´¡¹ÌÚ¤ÎºÇÂ®¤Ï97.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó157.6¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ÏÃ¤ÎÁ°¸å¤ÇµåÂ®¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿µ¼ÔÃÄ¤Ë¤Ï¡ÖÂ®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¼ÂÀïÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º¢¤Ï¡¢93¥Þ¥¤¥ëÄøÅÙ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¼óÇ¾¿Ø¤¬¸À¤¦¡ÖµåÂ®¡×¤È¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤±¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥×¥é¥¤¥ä¡¼Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬°ÊÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÅê¤²¤ëÄ¾µå¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹ÉÕ¶á¤Ç¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Î¸åÈ¾¤«¤é¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ´·¤ì¤ÊMLB¸ø¼°µå¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢Éé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡×¡ÊÊÆ¹ñ¿Í¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ä
¡¡¼ÂÀïÉüµ¢¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈùÄ´À°¤·¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£Á°½Ð¤ÎÊÆ¹ñ¿Í¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Éüµ¢ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ÎºÝ¤ËÊ¢Éô¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¿¼¤¯Â©¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ê¢¶Ú¤¬Æ°¤¯¤Î¤ò³Î¤«¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÂÎ´´¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º´¡¹ÌÚ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¼èºà¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿¿Áê¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¡¡·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤Ï±ê¾å¤òÂ³¤±¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Î¿Í°÷Êä½¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅ¬À¥Æ¥¹¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Ö¶µ°é¤Î°ì´Ä¡×¤È¤Î¾ðÊó¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤Ç¤¹¡£ÀèÈ¯¤Ï6¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬»Å»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂÎÎÏ¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µåÂ®¤òÍÞ¤¨¤Æ¤ÎÅêµå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á´ÎÏÅêµå¤Î¤Ç¤¤ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¡¢µåÂ®¤È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¥ì¤ÎÎ¾Êý¤òÁÉ¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ÖÁ´ÎÏÅêµå¤ò¤µ¤»¤ë¡×¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ê¤é¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î²ñ¸«¤Ç½Ð¤¿¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤â¹çÅÀ¤¬¤Ä¤¯¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤ÏÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤Ë¤â·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ÏÂÆ§¤ß¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»þ´Ö¤ÎÌäÂê¡£ÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë·Ð¸³ÃÍ¤Î¤Ê¤¤µÞÂ¤¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¥¦¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°úÂàÈ¯É½¤È¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡Ê°Ê²¼¡áPS¡Ë¤Ç¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï6¿ÍÀ©¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÄÌ¾ï¡¢PS¤Ï4¿Í¤Ç²ó¤·¤Þ¤¹¡£»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡Ê32¡Ë¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡Ê32¡Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Ï³ÎÄêÅª¡£¥¨¥á¡¦¥·¡¼¥Ï¥ó¡Ê25¡Ë¤È¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¥¦¡Ê37¡Ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë¤Þ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÄÌ»»222¾¡¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶â´ÇÈÄ¤Ç¤¢¤ë¥«¡¼¥·¥ç¥¦¤¬µß±ç¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥¦¥£¥Ë¥ó¥°Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ºÇ¹â¤Î²ÖÆ»¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ïº¸Åê¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µß±çÅê¼ê¤Îº¸±¦¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¡¢¥«¡¼¥·¥ç¥¦¤¬PS¤ÎÅÐÏ¿¤«¤é³°¤ì¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÊÆ¹ñ¿Í¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
µß±çÉÔÂ¤Î¥É·³¤òµß¤¦¤«¡©
¡¡µß±çÅÐÈÄ¤¬²ÄÇ½¤Ê±¦Åê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¥¦¤¬°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿9·î18Æü¡¢ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Ï¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¥¦¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤Î¹×¸¥ÅÙ¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤«¤é¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤¬º£Ç¯¤ÎPS¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öº´¡¹ÌÚ¤è¤ê¤â¥«¡¼¥·¥ç¥¦¤òPS¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤ÎÏÀÄ´¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¥¦¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤â¼¤µ¤Ê¤¤·è°Õ¤ò¡ÈÈþÃÌ¡É¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥·¥ç¥¦¤Ë¤ÏPS¤ÎÀèÈ¯ÏÈ¤ËÆþ¤ëÎÏ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Î²ÄÇ½À¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òº´¡¹ÌÚ¤ÈÁè¤¦¿Þ¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¿¿Áê¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î23Æü¡¢¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï6²óÈï°ÂÂÇ5¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡¢8Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢7²ó¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬4ÅÀº¹¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤º¡¢µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖNBC LA¡×¤Ï¡Öº£µ¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ï26²ó¤â¥»¡¼¥Ö¤ò¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤¤¡£¾Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤°¤é¤¤¤À¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀìÌç¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ò³°¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥·¥ç¥¦¤ÈÎ¾Êý¤ò¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤µ¤»¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤Îµß±çÅÐÈÄ¤Ë¤Ï½ÅÀÕ¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
