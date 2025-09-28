【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20日本代表 2−0 U-20エジプト代表（日本時間9月28日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）

【映像】大関友翔の「絶品ノールックパス」

U-20日本代表MFの大関友翔（川崎フロンターレ）が、DFの間を縫うダイレクトパスでPK獲得の起点に。U-20日本代表の先制点に繋がった10番のプレーをファンたちが称賛した。

U-20日本代表は日本時間9月28日、U-20ワールドカップのグループA第1戦でUー20エジプト代表と対戦。ダブルボランチの一角でスタメン出場した背番号10の大関は、ゴールレスで迎えた26分、先制点の起点を作った。

右サイドから相手陣内に攻め込んだ日本は、DF梅木怜、MF布施克真、MF佐藤龍之介、大関の4人が上手くパスを繋ぐ。すると、前を向いた大関が右足でダイレクトの縦パスを配球。完全に足が止まっていたエジプトの選手たちの間を通って、佐藤にぴたりと収まった。

そこからボールは中のMF石井久継を経由して、ボックス内のMF齋藤俊輔へ。ここで相手に倒されると、主審がすかさずホイッスルを鳴らし、日本にPKが与えられた。このチャンスをキャプテンのDF市原吏音がしっかり決めて先制した。

解説の名良橋晃氏（元日本代表DF）は、「大関選手の縦パスから攻撃のスイッチが入りましたね。ノールック気味の。フロンターレのU-18から僕たちは見てますから」と称賛していた。

攻撃を加速させた大関のパスについては、サッカーファンたちも注目。SNSでは「大関もナイス！」「大関→龍之介良すぎいいい」「大関の縦パス！」「大関のパス、素晴らしかった！」「大関起点でPK奪取！！でかい！！」「あそこにダイレクトでパスを通す技術の高さよ」「エジプトは全く反応できてなかったな」「まさに縦パスを刺したプレーだな」と大絶賛となった。

Uー20日本代表は48分にMF石井久継が見事なコントロールショットで2点目。その後は危なげない試合運びを見せて、初戦を2−0で制した。なお、日本時間10月1日には、第2節で開催国のチリと対戦する。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025）

