¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¸åÆ£Ì¤Í¤È·ê°æ»í¤¬¼ó°Ì¥¿¡¼¥ó¡¡¿ÀÃ«¤½¤é¡¢µÈËÜ¤³¤³¤Í¡¢¿ûÉö²Ú¤¬1ÂÇº¹3°Ì¡¡ºÇ½ªÁÈÁ°È¾½ªÎ»
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡µÜ¾ë¸©¡¡ÍøÉÜGC¡á6590¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡ºÇ½ªÁÈ¤¬Á°È¾9¥Û¡¼¥ë¤ò½ªÎ»¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤«¤é½Ð¤¿¸åÆ£Ì¤Í¡Ê29¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¡¢·ê°æ»í¡Ê37¡á¡áGOLF5¡Ë¤¬¤È¤â¤Ë¥¹¥³¥¢¤ò3¤Ä¿¤Ð¤·¡¢ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÀÃ«¤½¤é¡Ê22¡áÍ¹Á¥¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¡¢µÈËÜ¤³¤³¤Í¡Ê25¡áÉÔÆó¥µ¥Ã¥·¡Ë¡¢¿ûÉö²Ú¡Ê20¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤¬6¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç1ÂÇº¹¤Î3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹©Æ£ÍÚ²Ã¡Ê32¡á²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¡¢º´Æ£¿´·ë¡Ê22¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤¬5¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç2ÂÇº¹¤Î6°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£