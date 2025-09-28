©ABCテレビ©ABCテレビ

最近、ずっと気になっていた “サウナ” に挑戦してみました。

暑さがちょっと苦手な私は、「わざわざ暑い部屋に入るなんて…」とずっと思っていましたが、サウナ好きの友人に誘われて、思いきって体験してみました！！

まずは90度のサウナでじっくり12分。

そのあとは、冷たい水風呂にざぶ～ん。

最初はびっくりしましたが、繰り返すうちに少しずつ「整う」感覚がわかってきて…これが、なんとも言えない気持ちよさなんです。

次はサウナハットもかぶって、本格的に楽しんでみようと思っています。

※もちろん食べているのは「塩アイス」

久保光代