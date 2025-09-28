久保光代アナ 心と体をリセット （ABCテレビ）
最近、ずっと気になっていた “サウナ” に挑戦してみました。
暑さがちょっと苦手な私は、「わざわざ暑い部屋に入るなんて…」とずっと思っていましたが、サウナ好きの友人に誘われて、思いきって体験してみました！！
まずは90度のサウナでじっくり12分。
そのあとは、冷たい水風呂にざぶ～ん。
最初はびっくりしましたが、繰り返すうちに少しずつ「整う」感覚がわかってきて…これが、なんとも言えない気持ちよさなんです。
次はサウナハットもかぶって、本格的に楽しんでみようと思っています。
※もちろん食べているのは「塩アイス」
久保光代