女優、モデルの山本舞香（27）が、27日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）で、夫でMY FIRST STORYのHiro（31）と夫婦初共演。なれ初めを語った。

冒頭、収録前にHiroが山本の髪についたゴミとみられるものを取り、MC今田耕司が「あら、ほほ笑ましい」と冷やかす場面からスタート。山本は「今夜のゲストは、MY FIRST STORYのHiroさんです」と紹介すると、今田にすかさず「いやいや、『旦那です』でいいよ」とツッコまれ、小声で「旦那です」と照れ笑いした。

初共演について山本は「変に緊張しているんですけど、今日」と苦笑い。交際について、今田から「友達の時が長かったって」と質問が飛ぶと、Hiroは「4年間、5年間ぐらいです」と紹介。山本も「付き合った期間が短かったんですよ。だからすぐプロポーズしてもらった時は、ひっくり返りました」と振り返った。

今田から「森一家に入るのはどうやったの？」と、両親の森進一、森昌子について聞かれると、山本は上を向いて考えるそぶりに。すかさずHiroが「でもそんな意識してなかったんじゃないですかね。皆さんからしたら森進一、森昌子なんですけど、僕からしたら普通の父親母親なんで」とフォローすると、今田は「そんなわけないやん」とツッコミを入れ、山本も爆笑した。

山本は昨年から務めてきた番組MCをこの放送をもって卒業。後任は堀田真由が務める。