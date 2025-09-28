STINGS愛知が第12節・第16節のホームゲームで「キッズ大冒険 4Days」を開催！

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知は26日（金）、岡崎中央総合公園で行われるホームゲームにて「キッズ大冒険 4Days」を行うことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

本イベントは4日間にわたって実施され、第12節の日本製鉄堺ブレイザーズ戦（1月24日（土）・1月25日（日））と第16節のヴォレアス北海道戦（3月7日（土）・3月8日（日））が対象となる。

第12節では、STINGS愛知の公式マスコットキャラクター「スティンビー」とその仲間たちが試合前に登場し、子供たちと一緒に体を動かすイベントやスペシャルグリーティング、謎解きスタンプラリーが行われる。さらに、小学生以下を対象としたスティンビー考案のスペシャルコンテンツも用意されている。

一方、第16節では「なりきりチャレンジパーク」と題し、バレーボール選手やチアリーダーをはじめさまざまな職業を体験できる企画を実施する。バレーボール以外のスポーツに挑戦できる「スティンビーランド」やなりきりスタンプラリーも楽しむことができる。

両節で行われるスタンプラリーでは、参加者全員の合計歩数が888kmに達すると、イベント限定のオリジナルデジタルコンテンツをプレゼントするとのことだ。

スポーツを通じて子どもたちに体を動かすことの楽しさや人とのつながりの大切さを伝える、STINGS愛知ならではの企画になりそうだ。