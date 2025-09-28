みちょぱ、ボディライン際立つタイトドレス姿「リアル人魚姫」「くびれがすごい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/28】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が27日、自身のInstagramを更新。美しいドレス姿を披露した。
【写真】みちょぱ、引き締まった美背中披露
みちょぱは「地元の友達の結婚式」と友人の結婚式に参列したことを報告。「みんなで服の色決めてあたしはオレンジに」とし、オレンジのグラデーションが美しいタイトドレス姿で、美しい背中やボディラインが際立つスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「リアル人魚姫」「美しすぎて見惚れる」「スタイル抜群」「くびれがすごい」「オレンジが似合う」「女神のような美しさ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
