¡¡£Ô£Â£Ó¤Î»³·Á½ãºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£²£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£¹¡¿£²£±¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»°áÁõ¤Ç¤¹¡¡¥È¥Ã¥×¥¹¡õ¥Ñ¥ó¥Ä£Á£Ä£Ï£Ò£Å¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼£Ê£ï£õ£å£ô£å¡¡¥Ñ¥ó¥×¥¹£Ò£Á£Î£Ä£Á¡¡°áÁõ¤â½©¤á¤¤¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ë¤·¤ÆÀÄ¤Î¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÌÀÆü¤ÏÌÚÍü¤Î²ñ¡£ÌÀ¸åÆü¤Ï¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡¡·îÍË¤«¤é¤Ï£Î¥¹¥¿¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡Á¡×¤È·ë¤ó¤À¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÂç¹¥¤­Êú¤­¤·¤á¤¿¤¤¡×¡ÖÌþ¤·¤Î¾Ð´é¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÇË²õÅª¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£