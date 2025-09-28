Â©»Ò¤òÅ®°¦¤¹¤ëÊì¡¢¿Æ»Ò¤Ç¡È¥Ô¥ë¤ÎÁêÃÌ¡É¤â¡Ä¡ÄZÀ¤Âå¤È¿Æ¤Î¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È²èÌÌ¡×¤ò¸«¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿ÎáÏÂ¤Î²ÈÂ²»ö¾ð
¡Ò¡Ö¿ÆÉã¤Ë¤â¡¢¤Ö¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¼ã¼Ô¤¬¼çÎ®¤Ë¡Ä¡Ä¡È¿Æ¤ÎË½ÎÏ¡É¤¬¸º¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ZÀ¤Âå¤Î¡ÖÈ¿¹³´ü¡×¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÑ²½¤È¤Ï¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡ÎáÏÂ¤Î¤¤¤Þ¡¢¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸À¤¬ÊÑ¼Á¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¼ê¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¸º¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ã¤·¤¤È¿¹³´ü¤ò·Þ¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤Ï¸º¾¯¤·¡¢¤Þ¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏÀ°·Á¤äÎø°¦¤Î¤³¤È¤ò¥é¥Õ¤ËÁêÃÌ¡½¡½¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤Ê¤á¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤«¡©¡×¡Ö¥Ô¥ë¤Î¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤â¡Ä¡×ZÀ¤Âå¤È¿Æ¤¿¤Á¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È²èÌÌ¡×¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë
¡¡ÇîÊóÆ²¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢ZÀ¤Âå¤È¤½¤Î¿ÆÀ¤Âå¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿½ñÀÒ¡ØZ²ÈÂ²¡¡¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¡Ö¼ã¼Ô¤È¿Æ¡×¤Î¶á¤¹¤®¤ë´Ø·¸¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢ZÀ¤Âå¤È¤½¤Î¿Æ¤¬¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë²ñÏÃ¤òÄÌ¤·¤ÆÎáÏÂ¤Î²ÈÂ²Áü¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
ZÀ¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤È¿Æ¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¿Æ»Ò¤Î¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È²ñÏÃ¡×¤«¤é¡¢¿·»þÂå¤Î²ÈÂ²Áü¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬ºÎ¼è¤·¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê²èÌÌ¤Ï¼ÂºÝ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ²Ã¹©¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë¡£Êì»Ò¡¢Éã»Ò¤È¤â¤Ë¡¢ËÄÂç¤Ê¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ç¡¼¥¿¤Î¤Ê¤«¤«¤éÆÃ¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Æ»Ò¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¤·Ú¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤È¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Æ»Ò¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤±¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£Z²ÈÂ²¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤´Í÷Äº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤È»Ï¤Þ¤ë¤Î¤¬Êì»Ò¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¤ÎÀ¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼ã¼Ô¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¡Ö¿Æ¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ä¡Ö±£¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¡×¤¬¾¯¤Ê¤¤ZÀ¤Âå¤Î»Ñ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤éVIOÃ¦ÌÓ¡¢¿ä¤·³è¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤òÊì»Ò¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤á¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤«¡©¡×Â©»Ò¤òÅ®°¦¤¹¤ëÊì¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È
¥æ¥ó¤µ¤ó¡Ê19ºÐ¡¿½÷»ÒÂç³ØÀ¸¡¿ºë¶Ì¸©ºß½»¡Ë¡¡Êì¿Æ¤Î¸Æ¤ÓÊý¡§¤ªÊì¤µ¤ó¡¿¥Þ¥Þ¡¦¥Þ¥ß¡¼
¡¡Êì¿Æ¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éã¿Æ¤Ë¤âÃÂÀ¸Æü¤Ë¥±¡¼¥¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¢¤²¤ëÃç¤ÎÎÉ¤¤¿Æ»Ò¡£Êì¿Æ¤¬Ì¼¤ò¡Ö¤µ¤ó¡×ÉÕ¤±¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢Ì¼¤ÎÊý¤â¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î»È¤¤¤¹¤®¤òÁÇÄ¾¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£Êì¤ÏÈà»á¤È¤Î¸òºÝ¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¡£
¤¢¤¯¤¢¤µ¤ó¡Ê19ºÐ¡¿ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¡¿°¦ÃÎ¸©ºß½»¡ËÊì¿Æ¤Î¸Æ¤ÓÊý¡§¤ªÊì¤µ¤ó¡¿¤Í¤¨
¡¡¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¤Â©»Ò¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¡£Â©»Ò¤â¤½¤ó¤ÊÊì¿Æ¤ËÍ¥¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤âÃå¤ì¤ë¤è¡×¤Èwin-win¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë´Å¤¨¾å¼ê¤Ê»Ñ¤â³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êì¿Æ¤ÈÂ©»Ò¤ÎÉþ¤Î¶¦Í¤â¥Þ¥¶¥³¥ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ZÀ¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
¡Ö¥Ô¥ë¤Î¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×Ì¼¤«¤éÈþÍÆ°åÎÅ¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÊì¤â¡Ä¡Ä
¤ì¤¤¤³¤µ¤ó¡Ê21ºÐ¡¿½÷»ÒÂç³ØÀ¸¡¿ÀéÍÕ¸©ºß½»¡¦´Ú¹ñÎ±³ØÃæ¡ËÊì¿Æ¤Î¸Æ¤ÓÊý¡§¥Þ¥Þ
¡¡ÄãÍÑÎÌ¥Ô¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2ÁÈ¤ÎÊìÌ¼¤¬¶ñÂÎÅª¤ÊÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï´Ú¹ñ¤ËÎ±³ØÃæ¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤ÈÊì¿Æ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤äÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ô¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈà»á¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢¥½¥Õ¥È¤Ê¸ýÄ´¤ÇÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ï½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤é¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¡Ê20ºÐ¡¿½÷»ÒÂç³ØÀ¸¡¿ÅìµþÅÔºß½»¡ËÊì¿Æ¤Î¸Æ¤ÓÊý¡§¥Þ¥Þ¡¿¥Þ¥ß¡¼
¡¡Êì¿Æ¤Î¤³¤È¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¡×¡Ö¥Þ¥ß¡¼¡×¡¢Ì¼¤Î¤³¤È¤Ï¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¡×¡Ö¤Í¤³¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¤¡¢Í§Ã£¿Æ»Ò¤Ë¶á¤¤¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡Ö³ô¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦Ì¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖËÜ²°¤µ¤ó¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Ê¤é¤¤¤¤¡×¡Ö´«¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ïº¾µ½¡×¤È¡¢¥Þ¥Í¡¼¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¡×¤é¤·¤¤»Ñ¤â¡£µÕ¤Ë¡¢Ì¼¤«¤é¤ÏÊì¿Æ¤Ø¥Ï¥¤¥Õ¡ÊÈþÍÆ°åÎÅ¤Î¹âÌ©ÅÙ¾ÇÅÀ¼°Ä¶²»ÇÈ¡Ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éã¤È»Ò¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢Éã»Ò¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤â¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Êì¿Æ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¡Ö²ÝÂê²ò·è¡×¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÉã¿Æ¤Î»Ñ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êì¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤ÎíÂíà¤òÃçºÛ¤·¤¿¤ê¡¢Ä´À°Ìò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¸¢°ÒÅª¤ÊÉã¿ÆÁü¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤º¡¢»Ò¤É¤â¤òÂº½Å¤·¤Ä¤ÄÀ¿¼Â¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¤·¤·¤ª¤É¤·¤µ¤ó¡Ê20ºÐ¡¿ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¡¿ÅìµþÅÔºß½»¡ËÉã¿Æ¤Î¸Æ¤ÓÊý¡§¡Ö¤Í¤¨¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¤Ê¤É¸Æ¤Ó¤«¤±¤À¤±
¡¡Âç³Ø¼õ¸³¤Î·ë²Ì¤äÆþ³Ø¤¹¤ëÂç³Ø¡¢³ØÉô¤Î·èÄê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁêÃÌ¤«¤é¡¢¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ëÌîµå¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Éã»Ò¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë´¶¾ð¤äÇº¤ß¤òÉã¤ËÅÇÏª¤·¡¢Éã¤â¤È¤Æ¤âÀ¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¤¿¤±¤µ¤ó¡Ê20ºÐ¡¿ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¡¿ÀéÍÕ¸©ºß½»¡ËÉã¿Æ¤Î¸Æ¤ÓÊý¡§¤È¤¦¤µ¤ó¡¿¤È¤¦¤Á¤ã¤ó
¡¡Â©»Ò¤ÏÉáÃÊ¤Ï¼ç¤ËÊì¿Æ¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¿Æ¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¤ÏÎ¢¤«¤éÉã¤¬Â©»Ò¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£Éã»Ò¤È¤â¤Ë¶¥ÇÏ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÇÏ·ô¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
