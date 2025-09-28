°ì½ï¤Ë¿²¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡© ¿²¤«¤·¤Ä¤±Ãæ¡¢Â©»Ò¤¬¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤Æ¥Ñ¥ÑÌåÀä¡¿¥Á¥ê¤â¤Ä¤â¤ì¤ÐÊ¡¤È¤Ê¤ë Ìû²÷¤Ê¥Á¥ê¥Ä¥â°ì²È
¡¡2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ËÉ×¡¢¤µ¤é¤Ë¼Â²È¥á¥ó¥Ð¡¼¤äµÁÊì¤Þ¤Ç¸ÄÀÅª!? ¥Á¥ê¥Ä¥â°ì²È¤ÏËèÆü¤¬Ìû²÷ÄË²÷¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥Á¥ê¤â¤Ä¤â¤ì¤ÐÊ¡¤È¤Ê¤ë Ìû²÷¤Ê¥Á¥ê¥Ä¥â°ì²È¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡2»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤Î¥Á¥ê¥Ä¥â¥ë¤µ¤ó¤Ï4¿Í²ÈÂ²¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë»¨¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤â¤á¤²¤Ê¤¤²ÈÂ²ÁÛ¤¤¤Ç¤ªÄ´»Ò¼Ô¤ÎÉ×¡¦À±¤µ¤ó¡¢¥¯¡¼¥ë¤À¤±¤É¿´Í¥¤·¤¤Ä¹ÃË¤¯¤ó¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ°ìÈÖÊÑ¿Í¤Î¼¡ÃË¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¹¬¤»¤¹¤®¤ë¤ÈÊÑ´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÊ¡¦¥Á¥ê¥Ä¥â¥ë¤µ¤ó¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¸ÄÀÅª¤Ê²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Ï¡¢¾Ð¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡ª
¡¡SNS¤ÇÂç¿Íµ¤¡ª »×¤ï¤º¾Ð¤¨¤Æ¿´¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡Ø¥Á¥ê¤â¤Ä¤â¤ì¤ÐÊ¡¤È¤Ê¤ë Ìû²÷¤Ê¥Á¥ê¥Ä¥â°ì²È¡Ù¤Ç¡¢¤ª¤â¤·¤í°ì²È¤ÎÆü¾ï¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥Á¥ê¤â¤Ä¤â¤ì¤ÐÊ¡¤È¤Ê¤ë Ìû²÷¤Ê¥Á¥ê¥Ä¥â°ì²È¡Ù¡Ê¥Á¥ê¥Ä¥â¥ë/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¢£¤¢¤¡Ìµ¾ï¡Ä
