¡Ö±é·à¤Î·Î¸ÅÃæ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ¶·ê¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡×½é¤Î³¤³°¸ø±é¥Ä¥¢¡¼¡¢°ì¿Í¼Çµï¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡Ê57¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¦¤Ä¤¯¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ò¡ÖÉáÄÌ¤ËÆ¯¤±¡×¡ÖÎ¾¿Æ¤Ç¤¹¤é¤½¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¡Ä¡×ÇÐÍ¥¡¦º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡Ê57¡Ë¤¬¿À¸ÍÂçÂ´¢ªÆþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤ÇÂç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ò¼¤á¤¿¡ÈËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡ÖÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¼«Ê¬¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¤É¤ó¤Ê¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤â¡ÈÈÄ¤Î¾å¡É¤«¤é¹ß¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤µ¤ó¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï±é·à¡£¤Ò¤È¤ê¼Çµï¡Ø¥è¥Ê-Jonah¡Ù¤Ç½é¤Î³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢10·î1Æü¤«¤é¹ñÆâ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤ëº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Î¡¢Ìó2¥«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÅì²¤À¸³è¤Ç¤Îµ¤¤Å¤¡¢¸Î¶¿¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤½¤ÎÌÜÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡ÖÉñÂæ¤Î·Î¸Å¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ËèÆü¥À¥á¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡×
¡½¡½²ñ¼Ò¤ò¤ª¼¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡È¼Çµï¡É¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤Þ¤ì¤Æ¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤«¤éÉñÂæ¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎµÛ°úÎÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢º´¡¹ÌÚ¡Ë¡¡¼«Ê¬¤Î½Ð¼«¤¬±é·à¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¼«Ê¬¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÎÎÏÅª¤ÊÌÌ¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ï¤¤Ä¤¤¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£¡ÖÉñÂæ³Ú¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤ï¤ê¤È¤Þ¤ï¤ê¤«¤éÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¨¤Ã¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¡©¡¡¤¯¤ë¤·¤¤¤ä¤ó¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´¿È¤ò¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡£
¡½¡½Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÎÎÏÅª¤ÊÉé²Ù¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¼Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÂÎÎÏÂ¬Äê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÃÎÇ½¥Æ¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±¤³¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤ßÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÃÎÇ½¥Æ¥¹¥È¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡¤â¤Á¤í¤ó±ÇÁü¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡È±é¤¸¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¡£¤¿¤À±ÇÁüºîÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï¸½¾ì¤Ë¥ª¥Ã¥±¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·Î¸Å¾ì¤Ï¥À¥á¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ï¡¢¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤¦¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç¥ª¥Ã¥±¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¡¼¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤ÇÉñÂæ¤Î·Î¸Å¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ËèÆü¥À¥á¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£¤º¡¼¤Ã¤È¥À¥á¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢°ìÅÙ¤â¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËèÆü¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºòÆü¤Ï¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Ç¤¤ë¤«¡¢¼¡¤Þ¤¿¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£·Î¸Å´ü´Ö¤«¤éÀé½©³Ú¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤³¡ÊºîÉÊ¡Ë¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¤½¤Î»þ´Ö¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤¹¤Í¤¨¡¢ËÍ¤¬±é·à¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡£
¡½¡½¤½¤³¤¬¡¢Ì¥ÎÏ¡©
º´¡¹ÌÚ¡¡¤¼¤ó¤¼¤óÌ¥ÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¤¢¤ì¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡¤¼¤ó¤¼¤óÌ¥ÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡ÊÎÏ¶¯¤¯¡Ë¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÈÄ¤Î¾å¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ê¤µ¤é¤ËÎÏ¶¯¤¯¡Ë±é·à¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´Ö¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢ÉñÂæ¤ò°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ËÍ¤Î¼Çµï¤ò¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¨¤Æ¤â¡¢±é·à¤ò¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¼Çµï¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â¡©
º´¡¹ÌÚ¡¡ËÍ¤¬²¼¼ê¤Ê¤ó¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤â¤¨¤¨¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±é·à¤Ï¡¢±é·à¤ÎÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¤³¤ÎºÐ¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¡È¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ç°ì¿Í¼Çµï¡É¤È¤¤¤¦Ä©Àï
¡½¡½±é·à¤ÎÎÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯5·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¼Çµï¡Ø¥è¥Ê-Jonah¡Ù¤Î¸ø±é¤ÇÅì²¤4¥«¹ñ6ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤Î³¤³°¸ø±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡¤Ò¤È¤ê¼Çµï¤ÇÃ±ÆÈ¤Ç¤Û¤Ü2¥«·î¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤ÇÀ¸³è¤·¤Ê¤¬¤é¸ø±é¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤¹¤´¤¤Ä©Àï¤À¤Í¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¤³¤ÎºÐ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¼ã¤¤¤³¤í¤Ï³¤³°¸ø±é¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ÎºÐ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ä©Àï¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤À¤Ã¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡±é·à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤Î·Î¸ÅÃæ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦¤º¤Ã¤È¡¢Æ¶·ê¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¡½¡½6·î26Æü¤Ë¤Ï¥·¥Ó¥¦¹ñºÝ±é·àº×¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¦¥©¡¼¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥§¥¤¥à¡×¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±é·à¤Î³¹¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥·¥Ó¥¦¤ÎÊâÆ»¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¹ï¤ó¤ÀÀ±¤¬¡£¾Þ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º´¡¹ÌÚ¡¡¤â¤¦¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬²¿¤«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ø¥è¥Ê-Jonah¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿Ãç´Ö¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¡Ê¸Î¡¦ÃæÂ¼¡Ë´ª»°Ïº¤µ¤ó¤äÌîÅÄ¡Ê½¨¼ù¡Ë¤µ¤ó¡¢¡Ê±é½Ð²È¤Î¡Ë¶úÅÄ¡ÊÏÂÈþ¡Ë¤µ¤ó¤¬²áµî¤ËÀ®¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¾å¤Ç¤Î¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÄÌ²áÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£À±¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Î¡¢´¶¼Õ¤Î°õ¤ò¤³¤³¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤¬¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È¡£
¡½¡½10·î1Æü¤«¤é¤Î¹ñÆâ¸ø±é¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë³®Àû¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡³®Àû¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¤¨¡£¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢À©ºî¤ÎÉñÂæ¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤âÆüËÜ¸ì¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡Ø¥è¥Ê-Jonah¡Ù¤Ï¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥Þ¥ê¥ó¡¦¥½¥ì¥¹¥¯¤È¤¤¤¦»í¿Í¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¡¢µìÌóÀ»½ñ¤Î¥¯¥¸¥é¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿ÃË¤ÎÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤éµÜÂô¸¼£¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÇÐÍ¥¤¬Ã±¿È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç±é¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡±é¤¸¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¸ì¤È¤¤¤¦¸À¸ì¤ò¡¢°ìÀ¸·üÌ¿Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Ã¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ª¤òÀ¡¤Þ¤»¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó»úËë¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤é¤Ï¥è¥Ê¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢»úËë¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µû¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦°Å¤¬¤ê¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°Å°Ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤òÄ°¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤·¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤é¤Ê¤Ë¤«¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡©
º´¡¹ÌÚ¡¡¤Ï¤¤¡¢¤¹¤´¤¯¶¦Í¤Ç¤¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¢¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë±é·à¤Ã¤Æ´Ñ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¢¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¥è¥Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡½¡½±é½Ð²È¤Î¥·¥ë¥ô¥£¥¦¡¦¥×¥ë¥«¥ì¡¼¥Æ¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É»°À¤¡×¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¼éÁ¬ÅÛ¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ3ÅÙÌÜ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡»æ¼Çµï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢»æ¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢±Æ³¨¤Ã¤Ý¤¤±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÍ¤â¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤¢¤È¡£¤ª¤½¤é¤¯¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Îµº¶Ê¤ò¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²ò¼á¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¥è¥Ê¤ò±é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥è¥Ê¤¬¡Ö¼«Ê¬¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¸÷¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤³¤³¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤Î»Ñ¤ò¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ç2¥«·îÀ¸³è¤·¤¿¼«Ê¬¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤º¤Ã¤È°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥è¥Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡°ì¾ì¤«¤é»Í¾ì¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥×¥ë¥«¥ì¡¼¥Æ¤µ¤ó¤Ï°ì¾ì¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤Ç¥è¥Ê¤Ï¤·¤ã¤¬¤ó¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÈùÆ°¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£Áü¡¢ÀÐÁü¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¡ÊÀÅ¼ä¡Ë¡£
¡¡À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤½¤Î¶³¦¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¡£¤À¤«¤éÈà¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁöÇÏÅô¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó»×¤¤½Ð¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¥â¥Î¥í¡¼¥°¤Ç¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢µû¤È¸þ¤¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼«Ê¬¤È¸þ¤¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ÈÂ²¤Î¤³¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿Ãî¤ÎÏÃ¤À¤È¤«¡¢³Ø¹»¤ÎÏÃ¤À¤È¤«¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÃ¤À¤È¤«¡¢Ê¼»Î¤ÎÏÃ¤â¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤óÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡£»í¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
¡½¡½¤Ï¤¤¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡¤È¤¯¤Ë»Í¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¥ë¥«¥ì¡¼¥Æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÏÅÄ¼Ë¤Ç¤Ò¤È¤ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤È¤â²ñ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ËÉ¦¤òÄæ¤Ã¤ÆÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¡¢»à¤Ì3ÆüÁ°¤Ë¤¿¤Ð¤³¤ò¤ä¤á¤¿¤Ã¤Æ¡£ÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¯¤±¤ì¤É¡¢Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤â¡¢¥è¥Ê¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤«¤é´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¤¢¤Ã¡¢¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤â¤ï¤«¤ë¤·¡¢¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤±¤Ã¤³¤¦»íÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÁÛÁü¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÁÛÁü¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï±é¤¸¤ëÂ¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢´Ñ¤ëÂ¦¤È²¾Äê¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤òÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¤«¡£¤¤¤Þ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡¡Ê¤·¤Ð¤é¤¯¹Í¤¨¤Æ¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÀ²÷¤ËÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡È¤ªÊì¤µ¤ó¡É¡£¥è¥Ê¤Î¼Çµï¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬ÀïÁè¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤òÁÛ¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»à¤Ì¤È¤¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Åì²¤¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤¿¡Ö¸÷¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Æ»¡×¡£¤³¤ì¤â°õ¾ÝÅª¤Ê·àÃæ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥è¥Ê¡Ù¤Ï1968Ç¯¤Ëµº¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢1969Ç¯¤ËÉñÂæ¤¬½é±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤Ï»þÀª¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¸ø±éÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¤¸¤Ä¤Ï1968Ç¯¤ÏËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Ë¤«¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤¦¤Ä¤¯¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡ÖµþÅÔ¤ÎÅì»³¤«¤é¾º¤ëÄ«Æü¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤¤¤Þ¡¢¡Ö¸÷¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Æ»¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤éÁÛÁü¤·¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬ºÇ¶á¤ß¤é¤ì¤¿¤¦¤Ä¤¯¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡¤¦¤Ä¤¯¤·¤¤¤â¤Î¡£¡Ê¤·¤Ð¤·¹Í¤¨¤ë¡Ë¤¦¤Ä¤¯¤·¤¤¤â¤Î¡£ËÍ¤Ï¤¤¤Þ¡¢Ä«Æü¤Ï¤¦¤Ä¤¯¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í¼ÍÛ¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤Ä¤¯¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤ÏÄ«Æü¤¬¾º¤ëÁ°¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤¦¤Ä¤¯¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤ÞµþÅÔ¤Ç»þÂå·à¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÌëÌÀ¤±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ëµ¯¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£µþÅÔ¤ÎÅì»³¤«¤é¾º¤ëÄ«Æü¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¦¤Ä¤¯¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Á³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡»³¤¬¸«¤¨¤ëÀ¸³è¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤¬¡¢µþÅÔ¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£µþÅÔ¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Þ¤¿µþÅÔ¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢½»¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤´¼Â²È¤ò·Ñ¤¬¤ì¤¿Äï¤µ¤ó¤Î¡¢º£Ç¯½é¤á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡È·Ñ¤®¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬¡¢¸åÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤»Å»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡ËÍ¤Ï¾®·à¾ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¾ï¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡¢¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡£´ÑµÒ¤È¡¢»ä¤È¡£
¡¡º£²ó¤ÎÉñÂæ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ð¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£¤¤¤Þ¤Ê¤Ë¤«¤ª¸ß¤¤ÄÌ¤¸¹ç¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤Ë¤«¤òÆÏ¤±¹ç¤¨¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
