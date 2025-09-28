¡Ö¼Â²È¤ÎÂ¤¤ê¼ò²°¤ò·Ñ¤¬¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¿À¸ÍÂçÂ´¤Îº´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡Ê57¡Ë¤¬10Âå¤Ç´¶¤¸¤¿¡ÈÉñÂæ¤ÎÍ½Ãû¡É¡ÖÂç³ØÆþ¤Ã¤Æ±é·àÉô¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÉñÂæ¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤ÈÉý¹¤¯¹ÅÆð¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¤ò±é¤¸Â³¤±¡¢º£Ç¯½é²Æ¤Ë¤Ï¡Ö±é·à¤Î¸¶ÅÀ¤òÃ©¤ë¤è¤¦¤Ê¡×¤Ò¤È¤ê¼Çµï¡Ø¥è¥Ê-Jonah¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Åì²¤4¥«¹ñ6ÅÔ»Ô¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤µ¤ó¡£10·î1Æü¤«¤é¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤òÌÜÁ°¤Ë¡¢¼Â²È¤ÎÂ¤¤ê¼ò²°¤Î¸å·Ñ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿10Âå¤Îº¢¤Î±é·à¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸»Àô¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¢ªÃÏ¸µ¤Ç¹ñ¸øÎ©Âç¤òºÆ¼õ¸³¡ÖËÍ¤Ï¼Â²È¤ÎÂ¤¤ê¼ò²°¤ò·Ñ¤¬¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÓ¤Ë¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤µ¤ó
º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤µ¤ó
±é·à¤È¤ÎºÇ½é¤Î½Ð²ñ¤¤
¡½¡½À¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤âµþÅÔ¤È¤¤¤¦º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±é·à¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¿À¸ÍÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ±é·à¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë´«Í¶¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤«¡£±é·à¤È¤ÎºÇ½é¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤½¤³¤Ç¤¹¤«¡©
º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢º´¡¹ÌÚ¡Ë¡¡±é·à¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤½¤³¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ÎÁ°¤â¡¢±é·à¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡¤¤¤¯¤Ä¤«Í½Ãû¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¡¢Âç³Ø¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ç¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢³°¤ÇÀ¼½Ð¤·¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±é·àÉô¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬·Î¸Å¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¿Þ½ñ´Û°÷¤Î¤«¤¿¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤ÊÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ë¤«¤é°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤ÆÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¢¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«Í³¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤½¤Î¤¢¤È¡¢ËÍ¤ÏÅìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¡¢1Ç¯¸å¤Ë´ØÀ¾¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦½ÕµÙ¤ß¤Ë¡¢°ÂÆ£ÃéÍº·úÃÛ¤Î¡Ö²¼Ä®ÅâºÂ¡×¤È¤¤¤¦·à¾ì¤Ë¡¢Åâ½½Ïº¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿·»¤¬·úÃÛ¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤ÉñÂæ¡Ê·úÃÛ¡Ë¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤Ã¤ÆÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡£¤¤¤Þ¤«¤é»×¤¨¤ÐÊÁËÜ¡ÊÌÀ¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¡¢ÅâÁÈ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â½Ð¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¸ø±é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÅöÆü·ô¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤Ç¤â¤È¤Ë¤«¤¯À¨¤¤¤â¤Î¤ò´Ñ¤¿¡£±²´¬¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿±é·àÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤ÎÃæ±û¤Ë¥×¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥×¡¼¥ë¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëÂç¤¤ÊÊÉ¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ð¡¼¤ó¤È³«¤¤¤Æ¡¢¡ÊÅâ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡Ë¶ùÅÄÀî¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À?!¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î±é·à¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤ò´Ñ¤¿¤è¤¦¤Êµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢±é·à¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½¤Ï¤¤¡£
¡ÖËÍ¤Ï¼Â²È¤ÎÂ¤¤ê¼ò²°¤ò·Ñ¤¬¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
º´¡¹ÌÚ¡¡ËÍ¤Ï¼Â²È¤ÎÂ¤¤ê¼ò²°¤ò·Ñ¤¬¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È±Ä¶È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÍÁ°¤Ç¤âÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Éã¤«¤é³ØÀ¸»þÂå¤ËÊÛÏÀÉô¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢¿À¸ÍÂç³Ø¤Î¿·ÆþÀ¸¸þ¤±¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¹â¹»¤ÇÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Èà¤âËÍ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂç³Ø¤ò¼õ¤±Ä¾¤·¤Æ¿À¸ÍÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö±é·à¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¿·ÆþÀ¸´¿·Þ¸ø±é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Û¤Ê¤¤¤³¤«¡×¤Ã¤Æ¡£¤¹¤Ç¤Ë¾å±é³«»Ï¤«¤é20Ê¬¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤é´Ñ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£³ØÀ¸²ñ´Û¤Î²ñµÄ¼¼¤Ç¡¢ÉñÂæ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÊ¿Âæ¤Î¾å¤Ë¥¤¥ó¥È¥ì¡Ê°ÜÆ°¼°¤ÎÂ¾ì¡Ë¤òÁÈ¤ó¤À¤À¤±¡¢¼ê¤òµó¤²¤¿¤é¾ÈÌÀ¤Ë¼ê¤¬¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ä¤¯¤ê¡£Áë¤ÏÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ÇÌÜÄ¥¤ê¤·¤Æ°Å¤¯¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Ï¾²¤ËÉß¤«¤ì¤¿¤´¤¶¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤Æ´Ñ¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯±é½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢¤¢¡¼¤Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÓ¤Ë¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤ªÍ·¤Ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÌ´Ãæ¤Ë¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¡¢¤È¡£
¡¡¸ø±é¸å¡¢ËÍ¤ÈÆ±µéÀ¸¤¬´«Í¶¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÆþÉô¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æó¿Í¤Ç¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë½Ð¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¡ÖÆþ¤í¤«¡×¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯·è¤á¤¿¤Î¤«¤Ê¡£µÕ¤ËÀèÇÚ¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä·¯¤é¤½¤ó¤Ê¤¹¤°¤Ë·è¤á¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È»ß¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¢ªÃÏ¸µ¤Ç¹ñÎ©Âç³Ø¤òºÆ¼õ¸³
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë1Ç¯´ÖÄÌ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¡£»Ç¤Ã¤Æ¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼Âç³Ø¤ò¼õ¤±Ä¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡¡Ê¤·¤Ð¤·¹Í¤¨¤Æ¡Ë»äÎ©¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤Í¤¨¡£Åìµþ¤Ç¤¹¤·¡¢»äÎ©¤Ç¤¹¤·¡¢Íý·Ï¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤Û¤¦¤Ç¡Ê¹ñÎ©Âç³Ø¤ò¡Ë¼õ¤±Ä¾¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç³Ø1Ç¯À¸¤Ç¡¢¤´¼Â²È¤Î¤´ÉéÃ´¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£µþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞ¤Î¸å·Ñ¤®¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä³ëÆ£¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡ÃË¤Îº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬¡ÈÉã¿Æ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡É
º´¡¹ÌÚ¡¡¤¦¤Á¤ÏÉã¤«¤é¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤¯¤ËËÍ¤Ï¼¡ÃË¤Ç¤·¤¿¤·¡£
¡¡·Ð°Þ¤ò¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤È¡¢Éã¼«¿È¤â¼¡ÃË¤Ç¡¢Éã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊìÊý¤Î¼Â²È¤¬Â¤¤ê¼ò²°¤Ç¸å·Ñ¤®¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ëº´¡¹ÌÚ²È¤ÎÍÜ»Ò¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ë¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¤¤ê¼ò²°¤ÏÀÎ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Åö»þ¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÆüËÜ¼òÎ¥¤ì¤«¤éµþÅÔ¤Î¼òÂ¢¤â¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢²È¶È¤ò·Ñ¤²¤È¤ÏÉã¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤Ë·»¤Ï·úÃÛ¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¡¢Íý·Ï¤«Ê¸·Ï¤É¤Á¤é¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÖÍý·Ï¤Ï¤¤Ä¤½¤¦¤ä¤·¡¢Ê¸·Ï¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¼õ¤±¤¿¤é¡¢¸«»ö¤ËÊ¸·Ï¡¦·ÐºÑ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤ß¤¿Êì¤Ë¡¢¡Öº´¡¹ÌÚ¼òÂ¤¤ò·Ñ¤°¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢¤Þ¤¢¡¢¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤éÇÀ³ØÉô¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Äñ¹³´¶¤Ê¤É¤â¤Ê¤¯¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¸¤ã¤¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê¡Ê²È¶È¤ò·Ñ¤°¡Ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È¡£¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤Í¤ó¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½Àè¤Û¤É¡¢Âç³Ø¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ç¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÀ³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¹¤´¤¯ÅØÎÏ¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡¤¢¤ì¤Ï¤â¤¦¹â¹»¤ÎÍ§¤À¤Á¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡×¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£µþÂç¤Î¿Þ½ñ´Û¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤¤¤Þ¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö¡Ê·àÃÄ¡Ë¤½¤È¤Ð¤³¤Þ¤Á¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤Ê¤¢¡¢µþÂç¤Ë¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤Î¤È¤ËÍ¤Ï¡Ö¤½¤È¤Ð¤³¤Þ¤Á¡×¤ÎÂ¸ºß¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áë¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¤½¤È¤Ð¤³¤Þ¤Á¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±é·à¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¡¢Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ±é·à¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡£
»£±Æ¡á±ÝËÜËãÈþ¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡ÊÃæ²¬ °¦»Ò¡Ë