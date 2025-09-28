ロックバンドド「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiro（31）が27日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。この日でMCを卒業する妻で女優の山本舞香（27）と初共演し、結婚後の変化について語った。

Hiroは父は歌手の森進一、母は元歌手の森昌子さん、兄はロックバンド「ONE OK ROCK」のTakaという芸能一家に生まれた。2024年10月13日に山本との結婚を発表した。

VTRでは幼い頃に訪れたという沖縄・西表島を再訪。自ら釣った魚を食べながら、結婚後の食生活に言及した。

結婚後は「かなり変わりました」とHiro。それまでは「僕尋常じゃないくらいご飯好きで。これ食うならここって決まってたんですよ。行く店が決まってたんですけど、結婚してからそれもあんまなくなりましたね」と打ち明けた。

現在は「食べるものよりもどこで誰とっていうのを重視するようになり、食べたい時に、食べたい人と、食べたいものを食べるっていうのが、それが幸せだなっていう」とほほ笑んだ。

スタジオで山本は「私と付き合う前は毎日先々の予約してたみたいで」と証言した。

Hiroは「家庭料理っていうものに凄い飢えてたんですよね。もうずっと小さい頃から、いわゆるお袋の味っていうものを食べたことが1回もなかったんですよ」と告白し、「作ってよって言った時に、肉じゃがを作ってくれて。なんかもう愛情と温度があるご飯がなんかもうすっごい染みて」としみじみと回顧。

山本は「泣きながら食べてくれるから、何かって…」と笑い、MCのお笑いタレント・今田耕司は「泣きながら食べてたん？」と仰天した。