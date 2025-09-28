¡ÖÉáÄÌ¤ËÆ¯¤±¡×¡ÖÎ¾¿Æ¤Ç¤¹¤é¤½¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¡Ä¡×ÇÐÍ¥¡¦º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡Ê57¡Ë¤¬¿À¸ÍÂçÂ´¢ªÆþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤ÇÂç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ò¼¤á¤¿¡ÈËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡É
「実家の造り酒屋を継がないといけなかった」神戸大蔵の佐々木蔵之介(57)が10代で感じた〈舞台の予兆〉「大学入って演劇部に……」
「人前でちゃんと話せるように」京都の実家の酒蔵を継ぐために大学時代に演劇を始め、「商品の売り方を学ぶため」広告代理店に就職した佐々木蔵之介さん。10月1日からスタートするひとり芝居『ヨナ-Jonah』の国内ツアーを前に、会社員時代のエピソード、会社を辞めて〈俳優の道〉を選んだという心境を尋ねた。(全3回の2回目/続きを読む)
【画像】「普通に働け」「両親ですら、怒るというか、呆れるというか、それはおかしいと言われました」神戸大蔵★入社2年目で大手広告代理店を辞めた佐々木蔵之介さん
º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤µ¤ó
¡ÖºÇ½é¤ËÆâÄê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×Âç¼ê¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ø
¡½¡½º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¡¢·àÃÄ¡ÖÏÇÀ±¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡×¤Î´úÍÈ¤²¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤Ë½¢¿¦¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤â´ÇÈÄÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¡¢1998Ç¯¤ËÂàÃÄ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÁ´¸ø±é¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¤á¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£
º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢º´¡¹ÌÚ¡Ë¡¡¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢±é·à¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼ñÌ£¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¡Ö¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×²È¶È¤ò·Ñ¤°¤¿¤á¤Ë±é·à¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÂ³¤¤¤¿¼ñÌ£¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤ÏÎ¹¤ò¼ñÌ£¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤Ë¤«¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡½¡½¼ñÌ£¤Ç¤¹¤«¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡±é·à¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢Â³¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìò¼Ô°Ê³°¤Ë¤â¡¢Î©¤Æ´Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢·Î¸Å¾ì¤È¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¡¢¾ÈÌÀ¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¡¢¾ï¤Ë¤Ê¤Ë¤«Ã´Åö¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÂÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢·ÑÂ³¤¹¤ëÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¡¢Âç¼ê¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ø¡£¤¤¤ï¤æ¤ë½¢¿¦³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¶ä¹Ô¤È¤«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¼õ¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆþ¼Ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂåÍýÅ¹¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡·àÃÄ¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆPR¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢²È¶È¤ò·Ñ¤°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼Â²È¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÆüËÜ¼ò¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇä¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¾¦¼Ò¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Å´¤È¤«¿©ÉÊ¤È¤«ÀìÌçÊ¬Ìî¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÂåÍýÅ¹¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¹¤¤ÉñÂæ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡¢²È¶È¤ò·Ñ¤°¤¿¤á¤Ë³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ºÇ½é¤ËÆâÄê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤ä¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×ÁýÅÄ¤È¤ÏÆþ¼ÒÆ±´ü¡Ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬°ã¤¦¤Î¤ÇÈæ¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡½¡½¹¹ðÂåÍýÅ¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡ËÍ¤Ï±Ä¶È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¡¼¥Þ³«È¯Éô¤È¤¤¤¦Éô½ð¤Ç¡¢´±¸øÄ£¤È¤«Âè»°¥»¥¯¥¿¡¼¤Î»Å»ö¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÏÂçºå»Ô¡¢ÂçºåÉÜ¡¢ÆüËÜÆ»Ï©¸øÃÄ¡¢·úÀß¾Ê¤È¤«¡£Âçºå¥É¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¥³¥ó¥Ú¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î³«¹Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¤È¤«¡£³«¹Á¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤¦¡Ê²ñ¼Ò¤ò¡Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡¡
¡¡¤Þ¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÊCM¡Ë¤ò¤Ð¤ó¤Ð¤óÂÇ¤Ä¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¦¤Á¤ÎÉô½ð¤Ï¡£ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç°û¤ß²ñ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Æ±´ü¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×¤ÎÁýÅÄ¡Ê±ÑÉ§¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¤â¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ö¸÷¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Æ»¡Á¡Ø¥è¥Ê¡Ù¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡Á¡×¤Î´©¹ÔµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¤È¡Ö¤Þ¤¹¤À¤µ¤µ¤¡×¤Î¥³¥ó¥ÓÌ¾¤ÇÌ¡ºÍ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤é¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âÃç¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡ÁýÅÄ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÆ±´üÆþ¼Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤Þ2¤ÄÀè¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤¤¤Æ¡¢Èà¤ÏÈó¾ï¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤À¤«¤é¡¢±Ä¶ÈÉô¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡¢º¬¤Ã¤«¤é¤Î·Ý¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤Ï9¥«·î¤Ç²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤È¤Ã¤Æ¡¢M-1¤â½éÇ¯ÅÙ¤ÏÃæÀî²È¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¼¡¤ÎÇ¯¤Ï¤â¤¦¡Ê¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¤¬¡Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½Åö»þ¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¢¤Ã¤¿¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º´¡¹ÌÚ¡¡¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬°ã¤¦¤Î¤ÇÈæ¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ê¤¢¡¢Î©ÇÉ¤À¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤â2Ç¯È¾¤Ç²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±é·à¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡£
¡¡²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤ò»Å»ö¤Ë¤·»Ï¤á¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø´ÖµÜ·»Äï¡Ù¡Ê¿¹ÅÄË§¸÷´ÆÆÄ¡Ë¤Î¼ç±é¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¤µ¤ó¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¤Þ¤ÀÂè2²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥²¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ÇÁýÅÄ¤¬¡¢¤Ñ¤é¤Ã¤Ñ¤Ñ¤Ã¤Ñ¤é¤é¤Ñ¤Ã¤Ñ¤é¡Ê¸ý¤º¤µ¤à¡Ë¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤¢¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÄó¶¡¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤òÊÌ¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ÇÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼¡¢¤¤¤Ä¤â²¶¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¿¥¢¥ì¤òÆ±´ü¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤ï¡¼¡×¤Ã¤Æ¡£ÎÞ½Ð¤ë¤Û¤É´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¡Ë¡£
¡½¡½¤¤¤¤¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡¤½¤ì¤è¤ê¤âÁ°¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤«¤é½é¤á¤ÆÁýÅÄ¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤¿¤·¤«TMC¡ÊÅìµþ¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥Æ¥£¡Ë¤Î³Ú²°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸¤¤ë¾ì½ê¤Ç¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬²ñ¼Ò¤ò¤ª¼¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¡©
º´¡¹ÌÚ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤ÇÂç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ò¼¤á¤¿¡ÈËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡É
¡½¡½¼¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÌÂ¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²È¶È¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢²È¶È¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤´Î¾¿Æ¤«¤éÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£ÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¤«¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤Ë²È¶È¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤½¤ì¤¬ÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¤È¤¤ÏÃ¯¤âÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à¤È¤¤¤¦Âç±ÑÃÇ¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È±é·à¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤Þ¤Ï¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È±é·à¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤Ò¤¤Ä¤Å¤²ñ¼Ò¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤â·èÃÇ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î»Å»öÍ¥Àè¤Ç·àÃÄ¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂåÍýÅ¹¤Ê¤Î¤Ç½µËö¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤é¡¢2Ç¯Á°¤«¤é·à¾ì¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¸ø±é¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤¹¤ó¤Í¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë¤È¤Åìµþ¤Î·àÃÄ¤«¤é¡¢1¥«·î·Î¸Å¡¢2¥«·îËÜÈÖ¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½éËÍ¤Ï¼Âà¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÀèÊý¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬Ç®°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉáÄÌ¤ËÆ¯¤±¡×¡ÖÎ¾¿Æ¤Ç¤¹¤é¤½¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¡Ä¡×
¡½¡½¡ÖÎ¾¿Æ¤Ë²È¶È¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡¤¢¡¼¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤¬·Ñ¤°¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Êü¤êÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤¬¤À¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê¼Â²È¤Ë¡ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢°ìÅÙ¤³¤³¤Ç¤â¤¦¡¢¤¦¤Á¤ò·Ñ¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¼ºÎé¤¹¤®¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²ñ¼Ò¤ò¤ª¼¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ËÆ¯¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤Ê¤É¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡
º´¡¹ÌÚ¡¡¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¤¨¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¤½¤Î¤È¤¤Î·èÃÇ¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¨¡¢¤¤¤Þ¤â¡©
º´¡¹ÌÚ¡¡¤¤¤Þ¤À¤Ë¡£
¡½¡½¤³¤ó¤Ê¤Ë¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡©
º´¡¹ÌÚ¡¡¤¤¤Þ¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡£¤½¤Î¤È¤¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢°ã¤¦¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤Þ»×¤Ã¤Æ¤â¡¢²È¶È¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤³¤ì¡ÊÇÐÍ¥¶È¡Ë¤ò¤ä¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ó¤Í¤ó¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÌÀ³Î¤Ê¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤â»×¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡¢ËÍ¤¬¡£¤ä¤êÄÌ¤¹¤ó¤À¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤êÈ´¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤¬¤½¤Î¤È¤¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ªÁ°¤Ê¤¤¤ä¤í¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¤¤Þ¤³¤³¤Ëº´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¡Ä¡Ä¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡¤½¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Î¾¿Æ¤Ç¤¹¤é¡¢ÅÜ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Êò¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¡¢²È¶È¤Ï3¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç¤¢¤ëÄï¤µ¤ó¤¬·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡¤Ï¤¤¡¢·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï·Ñ¤°¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ê¡©¡¡¡Ö·»¡ÊÂ¢Ç·²ð¡Ë¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤ÇÎ±¼é¤òÍÂ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿´»ý¤Á¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬²¿Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
