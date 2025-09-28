¹á¼è¿µ¸ã¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×·ëÀ®8¼þÇ¯¤Î¡È¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡9·î22Æü¤Ç¡È¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¡É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ8¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤ËÉñÂæ¡¢²»³Ú¤Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢½¸¤Þ¤ë¤È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥È¡¼¥¯¤¬ÃÆ¤à3¿Í¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡È8¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÏÃ¤Ï»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤Î¤È¤¤«¤é10Ç¯¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤è
¨¡8¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Áð¤Ê¤®¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¤ÎËÌ³¤Æ»¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿!¡×
¹á¼è¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¸ãÏº¤Á¤ã¤ó¤¬¿©»ö²ñ¤ËÍè¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤è¤Ý¤ó¤È¸ÅÌ±²È¤ÎÁÏºîÎÁÍý¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤è¤Í¡×
Áð¤Ê¤®¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç½Ü¤Îµû¤¬ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿!¡×
¨¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¡È8¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤³¤È¤Ï¡©
°ð³À¡ÖËÍ¤Ï12·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤ó¤Ç8¤Ë¤Ï±ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡£´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Áð¤Ê¤®¡ÖËÍ¤Ï8ºÐ¤Î¤³¤í¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£¤Á¤ç¤¦¤É8ºÐ¤Ç¶å¶å¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Æ2¡ß4¡á8¡Ê¥Ë¥·¥¬¥Ï¥Á¡Ë¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¹»Äí¤Ç¤Í¡¢¥Ë¥·¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡È·¯¤Ï¥Ë¥·¤À¤è¤Í¡¢¥Ë¥·¤¬8¤ò³Ð¤¨¤¿¤ó¤À¤èËÍ¡É¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡×
°ð³À¡Ö¤¤¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶å¶å¤Ç¸À¤¦¤È¡¢8¡ß8¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡©ÉáÄÌ¤Ï¡È¥Ï¥Ã¥Ñ64¡É¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¦¤Á¤ÎÀèÀ¸¤Ï¡È¥Ï¥Ã¥Ñ¥à¥È¥·¡É¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¤Î¡£È¬ÇÈ¤à¤È»Ö¤µ¤ó¤Ã¤Æ¾¼ÏÂ¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÇÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤è¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë8¡ß8¡á64¤ò¥Ï¥Ã¥Ñ¥à¥È¥·¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ÆËº¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×
¹á¼è¡Ö²¿¤ÎÏÃ¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Áð¤Ê¤®¡Ö¤Ç¤â8ºÐ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£º£»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ù¤Î»ÒÌò¤ÎÎ¦¤¯¤ó¡Ê±ÊÀ¥Ìð¹É¡Ë¤¬¤â¤¦¤¹¤°8ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¸¤¤»Ò¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òËèÆüµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é1½µ´Ö¤¿¤Ä¤È¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
°ð³À¡Ö8ºÐ¤Î¤³¤í¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤Ã¤¿¤·Í§Ã£Â¿¤¤¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£¸µµ¤¤Ç³èÈ¯¤ÊÃË¤Î»Ò¤è¤ê¤â½÷¤Î»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬ÏÃ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»Ð¤ÎÍ§Ã£¤È¤«¤¬²È¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤·¡×
¹á¼è¡ÖËÍ¤ÏµÕ¡£³Ø¹»¤Ç½÷¤Î»Ò¤È¤·¤ã¤Ù¤ê¤Å¤é¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
°ð³À¡Ö2¿Í¤È¤âÃË·»Äï¤À¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ëÃË¤Î»Ò¤Ã¤Æ³ä¤È½÷¤Î»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬ÏÃ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë·¹¸þ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡½÷¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âËå¤¬¤¤¤ë¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£ÉÔ»×µÄ¤À¤è¤Í¡×
¹á¼è¡ÖËÍ¤Ï8ºÐ¤Î¤³¤í¤Ï²¿¤Îµ²±¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¡Ø¥ä¥ó¥Á¥§¡²¥ª¥ó¥Æ¥ó¥Ð¡¼¥ë¡Ù¤¬º£Ç¯¤Ç7¼þÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£7¤Ã¤Æ¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤ë¤±¤É¡¢8¤Ã¤Æ³ä¤È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤â8¤Ï10¼þÇ¯¤Þ¤Ç¤¢¤È2Ç¯¤À¤È»×¤¦¤È·ë¹½½ÅÍ×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤³¤½¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¤â10Ç¯¤Ë¶á¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î¤È¤¤«¤é10Ç¯¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤è¡£8Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×
Áð¤Ê¤®¡ÖËÍ¤é3¿Í¤â8Ç¯ÌÜ¤Ç8ºÐ¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£·Ð¸³ÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£NAKAMA¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤é²÷Ä´¡¦¹¥Ä´¡¦Àä¹¥Ä´¤Ç¤¹¤è!¡¡Àä»¿Çä¤ê½Ð¤·Ãæ¤Ç¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹!¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡¿²ÃÆ£Ëã¹¾