¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Î½÷À¡×¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¡¢21ºÐÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡ª ¿²µ¯¤¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¿²µ¯¤¤â¤È¤Ó¤¤êcute¡×
¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾®ÎÓÀ±Íö¤µ¤ó¤Ï9·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¤Î¾®ÎÓÀ±Íö¡¢21ºÐÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡ª
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¤é¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤ÆÄº¤¤¤¿Êý¤â ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍÄÃÕ¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬ ¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¿²µ¯¤¤â¤È¤Ó¤¤êcute¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹Èþ¤·¤µ¤ËËá¤¤ò³Ý¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÊÝ°é±à¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö2ËçÌÜ¤Î¿²µ¯¤´¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤¦21ºÐ¤«¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸µ¤¬¥«¥ï¥¤¥¤¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤âµ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ±Íö¤Á¤ã¤óåºÎï¤¹¤®¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ê¤¡¡ª¡×¡ÖÀ±Íö¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡ª¡×¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¤Î¾®ÎÓÀ±Íö¡¢21ºÐÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡ª
¡Ö¤â¤¦21ºÐ¤«¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö21ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÇú¿ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÉÕÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤° ¿²µ¯¤¾õÂÖ¤Ç½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¿²µ¯¤¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤È°ì½ï¤Ë¡¢2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥°¥Ã¥º¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ä´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¿´¤Ê¤·´é¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¿²µ¯¤¤â¤È¤Ó¤¤êcute¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹Èþ¤·¤µ¤ËËá¤¤ò³Ý¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÊÝ°é±à¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö2ËçÌÜ¤Î¿²µ¯¤´¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤¦21ºÐ¤«¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ±Íö¤Á¤ã¤óåºÎï¤¹¤®¡×2009Ç¯¤Ë»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸½ºß¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤äÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÎÓ¤µ¤ó¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¿²µ¯¤¤Î¤¿¤á´é¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢21Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÎ¹¹ÔÀè¤Ç¥á¥¤¥¯¤Î¤ê¤¬¤¤¤¤¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢´é¤Î¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸µ¤¬¥«¥ï¥¤¥¤¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤âµ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ±Íö¤Á¤ã¤óåºÎï¤¹¤®¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ê¤¡¡ª¡×¡ÖÀ±Íö¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡ª¡×¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)