Ì¼¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ï¡Ö·Ù»¡´±¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡½ð¶ÐÌ³¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬Ç¯¼ý¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·Ù»¡´±¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©
·ëº§Áê¼ê¤¬·Ù»¡´±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯¼ýÌÌ¤Ç¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·Ù»¡´±¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²ñ¼Ò°÷¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆµëÍ¿¤¬ÂçÉý¤ËÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ç¯¸ù½øÎó¤Ë¤è¤ë¾ºµëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾Íè¤Ø¤Î°Â¿´´¶¤ò½½Ê¬¤Ë»ý¤Æ¤ë¿¦¶È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡´±¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤ÏÌó650Ëü±ß
ÁíÌ³¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ ÃÏÊý¸øÌ³°÷µëÍ¿¤Î¼ÂÂÖ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ù»¡´±¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿·î³Û¤Ï47Ëü5875±ß¤Ç¡¢Ç¯¼ý¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤ÈÌó570Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¹ñÀÇÄ£¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎáÏÂ5Ç¯Ê¬ Ì±´ÖµëÍ¿¼ÂÂÖÅý·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤ÏÌó460Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»¡´±¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê²ñ¼Ò°÷¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¹â¤¤¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ù»¡´±¤ÏÃÏÊý¸øÌ³°÷¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤ÊµëÍ¿ÂÎ·Ï¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÈÀÓ¤Ë¤è¤ëÊÑÆ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔ¶·¤ä·ÐºÑ¾ðÀª¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÅÀ¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¼ï¼êÅö¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÞÍÜ¼êÅö¤ä½»µï¼êÅö¡¢ÄÌ¶Ð¼êÅö¤Ê¤É¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¼ýÆþ¤Ï¼ê¸ü¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄêÇ¯¤Þ¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¿¦¶È¤È¤·¤Æ¡¢¾ÍèÀß·×¤òÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·Ù»¡³Ø¹»ºß³ØÃæ¤«¤éµëÍ¿¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë
·Ù»¡´±ºÎÍÑ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤È·Ù»¡³Ø¹»¤Ç¤Î¸¦½¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤âÀµµ¬¤ÎµëÍ¿¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ø¶È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¶µºà¤Î¹ØÆþÈñ¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤ÏÁ´ÎÀÀ©¤Î¤¿¤á¡¢½»µïÈñ¤ä¿©Èñ¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¼ê¼è¤ê³Û¤ÎÂ¿¤¯¤òÃùÃß¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌ´ë¶È¤Î¸¦½¤´ü´Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢À¸³è¤ËÉ¬Í×¤ÊµëÍ¿¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏÂç¤¤Ê°Â¿´ºàÎÁ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡´±¤Î¼ýÆþ¤ò¾å¤²¤ë3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
·Ù»¡´±¤Î¼ýÆþ¤ò¾å¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦ºÇ½ª³ØÎò
¡¦·Ð¸³Ç¯¿ô
¡¦³¬µé
°ì¤Ä¤º¤Ä²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ª³ØÎò
ÁíÌ³¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ù»¡´±¤Î¼ýÆþ¤ÏºÇ½ª³ØÎò¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦Âç³ØÂ´¡§Ìó23Ëü±ß¡¿·î
¡¦Ã»ÂçÂ´¡§Ìó21Ëü±ß¡¿·î
¡¦¹âÂ´¡§Ìó20Ëü±ß¡¿·î
³ØÎò¤¬¹â¤¤¤Û¤ÉµëÍ¿¤¬¾å¤¬¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ð¸³Ç¯¿ô
·Ù»¡´±¤Î¼ýÆþ¤Ï¡¢·Ð¸³Ç¯¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç³ØÂ´¤ÇÆþ¿¦¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·Ð¸³Ç¯¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼ýÆþ¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦5～7Ç¯¡§Ìó26Ëü±ß¡¿·î
¡¦10～15Ç¯¡§Ìó31Ëü±ß¡¿·î
¡¦20～25Ç¯¡§Ìó39Ëü±ß¡¿·î
¡¦35Ç¯°Ê¾å¡§Ìó41Ëü±ß¡¿·î
·Ù»¡´±¤ÎµëÍ¿ÂÎ·Ï¤ÏÇ¯¸ù½øÎó¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄêÇ¯¤Þ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¾ºµë¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¯¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë¼ýÆþ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³¬µé
¿ÀÆàÀî¸©¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ù»¡´±¤Ï³¬µé¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ýÆþ¤¬°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦½äºº¡§Ìó22Ëü±ß¡¿·î
¡¦½äººÄ¹¡§Ìó28Ëü±ß¡¿·î
¡¦½äººÉôÄ¹¡§Ìó33Ëü±ß¡¿·î
¡¦·ÙÉôÊä¡§Ìó39Ëü±ß¡¿·î
¡¦·ÙÉôÅù¡§Ìó43Ëü±ß¡¿·î
¡¦²ÝÄ¹Êäº´Åù¡§Ìó45Ëü±ß¡¿·î
¡¦·Ù»ëÅù¡§Ìó47Ëü±ß¡¿·î
¡¦²ÝÄ¹¡¢½ðÄ¹Åù¡§Ìó49Ëü±ß¡¿·î
¾º¿Ê»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ì¤Ð¹â¤¤Ç¯¼ý¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤ÏÅØÎÏ¼¡Âè¤Ç¼ýÆþ¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¿¦¶È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡´±¤ÎÇ¯¼ý¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê²ÈÂ²¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë
·Ù»¡´±¤ÎÇ¯¼ý¤Ï°ÂÄêÀ¤È¾ÍèÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿å½à¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤ÏÌó650Ëü±ß¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²ñ¼Ò°÷¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡´±¤ÎÇ¯¼ý¤ò¾å¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½ª³ØÎò¤ä·Ð¸³Ç¯¿ô¡¢³¬µé¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãå¼Â¤Ê¾ºµë¤È³¬µéÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ë¾º¿Êµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¼ýÆþÁý¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡´±¤È·ëº§¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ÐºÑÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
