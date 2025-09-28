¸½Ìò°úÂàÉ½ÌÀ¤Î¥Ö¥¹¥±¥Ä¤¬´ÆÆÄ¶È¤Ø¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥Þ¥¹¥±¥é¡¼¥Î´ÆÆÄ¤¬ÂÀ¸ÝÈ½
¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡ÊMLS¡Ë¤Î¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Ö¥¹¥±¥Ä¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤À¡£
¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÎÌ¾Ìç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç³èÌö¤·¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»722»î¹ç½Ð¾ì18¥´¡¼¥ë46¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ö¥¹¥±¥Ä¡£2023Ç¯¤è¤êºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï105»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¹¥±¥é¡¼¥Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿¥Ö¥¹¥±¥Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë²æ¡¹¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤¿Áª¼ê¡×¡¢¡ÖÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£27Æü¡¢¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥¹¥±¥Ä¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥í¥É¥ê¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£½êÂ°¡Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£»ä¤¬¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤Î°ì¿Í¤À¡×
¤½¤Î¾å¤Ç»Ø´ø´±¤Ï¥Ö¥¹¥±¥Ä¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤³¿ô½µ´Ö¡¢¤½¤Î¤³¤È¡Ê°úÂà¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ï¤Þ¤ÀÁª¼ê¤À¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç»ÄÇ°¤À¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ö¥¹¥±¥Ä¤¬´ÆÆÄ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤âÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥¹¥±¥Ä¤Ï´ÆÆÄ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ë¡×
MLS¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¸½ºß¾¡ÅÀ55¤Î3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï»Ä¤ê5»î¹ç¤òÀï¤¦¡£¼ó°Ì¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¤È¤Ï5¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£