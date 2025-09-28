産院でキョロキョロする夫。その視線の先に映っていた「妻じゃない女性」｜助産師と不倫した夫の末路♯12【ママリ】

まいは、最高の産院で出産をし、夫とわが子と3人でしあわせな生活を送っていました。しかし、それから一年後…夫の行動にモヤモヤすることが増えていきます。まいの職場復帰を機に、夫の不倫が明らかになり…。助産師との不倫騒動を描いた作品、ぽん子さんのブログにて掲載中の『助産師と不倫した夫の末路』第12話をごらんください。

まいは、断乳相談のため、夫と娘とともに産院をおとずれます。娘が魚に夢中になっているのを確認した夫は、キョロキョロと誰かを探しているようで…。

©︎ponko008

©︎ponko008

まいは断乳相談のため、夫と娘とともに産院をおとずれました。そこで、ある女性に声をかけられたようです。この女性は、一体、誰なのでしょう。

©︎ponko008

©︎ponko008

検診のために来ていた、ママ友だったようですね。

©︎ponko008

©︎ponko008

娘が入園する予定の保育園に、ママ友の子どもも通っているようですね。すると、自分の番号が呼ばれたため、夫に娘を任せて、まいは席を立ちます。

©︎ponko008

©︎ponko008

妻・まいがいなくなった途端、不倫相手・みくを探し始めた、夫…。

©︎ponko008

夫は、みくを見つけたようです。やはり、妻を産院まで送って行ったのは、純粋な気持ちからではなく、不倫相手に会うための下心だったのでしょう…。

「迷惑をかけない人なんかいない」

©︎ponko008

©︎ponko008

まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。



課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。



まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。



みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）