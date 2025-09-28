¡ÈÃÙºé¤¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡ÉNMB48ÏÂÅÄ³¤Í¤¡¢1st¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ²ò¶Ø¡¡¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¿åÃå±Ç¤¨¤¹¤ëÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NMB48¤ÎÏÂÅÄ³¤Í¤¡Ê28¡Ë1st¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø³Î¿®ÈÈ¡Ù¡Ê10·î15ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£Â´¶È¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê°ìºý¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤È¸ÂÄêÈÇ¤ÎÉ½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÈ¿¶Á¡ª°µ´¬BODY¡õÈþËÆ¤òÈäÏª¤·¤¿ÏÂÅÄ³¤Í¤
¡¡1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÏÂÅÄ¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë7´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¡£23ºÐ¤Ç¤ÎÃÙºé¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢°¦ÕÈ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¿åÃå±Ç¤¨¤¹¤ëÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£2022Ç¯¤ËÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¾º³Ê¤·¡¢ÍâÇ¯¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ø½í¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¡Ù¤Ç½éÁªÈ´Æþ¤ê¡£°Ê¹ß¤ÏÁªÈ´¾ïÏ¢¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯7·î¤Î·à¾ì¸ø±é¤ÇÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤ÏNMB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï²Æì¡£¤Þ¤Ö¤·¤¤ÂÀÍÛ¤Î²¼¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê°áÁõ»Ñ¤«¤é¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¡¢²¼Ãå»Ñ¤äË¢É÷Ï¤¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÂçÃÀ¥«¥Ã¥È¡É¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÔ½¸Éô¤Ï¡Ö°ìºý´Ý¤´¤ÈÇúÀ¹¤ì¥â¡¼¥É¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹¶¤á¤¿ÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø³Î¿®ÈÈ¡Ù¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿É½»æ¡¢¸ÂÄêÈÇ¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡Ë¤ÏÈþ¤·¤¤²£´é¤òÂª¤¨¤¿Âç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¤òÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£Â´¶È¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿ÏÂÅÄ¤Î¡È½¸ÂçÀ®¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î°ìºý¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡¢1997Ç¯3·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ï¡Ö¤ß¤å¤¦¡×¡£2020Ç¯9·î¡¢NMB48¤Î7´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢2022Ç¯1·î¤ËÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¾º³Ê¡£2023Ç¯10·îÈ¯Çä¤Î¡Ø½í¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¡Ù¤Ç¥·¥ó¥°¥ë½éÁªÈ´¡£°Ê¹ß¡¢Ï¢Â³¤ÇÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2025Ç¯7·î31Æü¤Î¡Ö£Í¤Î¥µ¥¤¥ó¡×¸ø±é¤Ç¡¢11·îº¢¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÈ¿¶Á¡ª°µ´¬BODY¡õÈþËÆ¤òÈäÏª¤·¤¿ÏÂÅÄ³¤Í¤
¡¡1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÏÂÅÄ¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë7´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¡£23ºÐ¤Ç¤ÎÃÙºé¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢°¦ÕÈ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¿åÃå±Ç¤¨¤¹¤ëÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£2022Ç¯¤ËÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¾º³Ê¤·¡¢ÍâÇ¯¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ø½í¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¡Ù¤Ç½éÁªÈ´Æþ¤ê¡£°Ê¹ß¤ÏÁªÈ´¾ïÏ¢¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯7·î¤Î·à¾ì¸ø±é¤ÇÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤ÏNMB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø³Î¿®ÈÈ¡Ù¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿É½»æ¡¢¸ÂÄêÈÇ¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡Ë¤ÏÈþ¤·¤¤²£´é¤òÂª¤¨¤¿Âç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¤òÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£Â´¶È¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿ÏÂÅÄ¤Î¡È½¸ÂçÀ®¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î°ìºý¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡¢1997Ç¯3·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ï¡Ö¤ß¤å¤¦¡×¡£2020Ç¯9·î¡¢NMB48¤Î7´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢2022Ç¯1·î¤ËÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¾º³Ê¡£2023Ç¯10·îÈ¯Çä¤Î¡Ø½í¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¡Ù¤Ç¥·¥ó¥°¥ë½éÁªÈ´¡£°Ê¹ß¡¢Ï¢Â³¤ÇÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2025Ç¯7·î31Æü¤Î¡Ö£Í¤Î¥µ¥¤¥ó¡×¸ø±é¤Ç¡¢11·îº¢¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¡£