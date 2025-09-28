BTS¡¦V¡¢¡ÈÈà»á´¶¡É°î¤ì¤ë¼Ì¿¿¤òÂçÎÌ¸ø³«¡ª¿·ALÀ©ºî¤ËÎå¤à¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ë²Ú½ÉÇñÀè¤â¡©¡ÚPHOTO¡Û
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢V¤¬½üÂâ¸å3¥«·î´Ö¤ÎÆü¾ï¤Î¼Ì¿¿¤òÂçÎÌ¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
µî¤ë9·î27Æü¡¢V¤Ï¡Ö3¥«·îÊ¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¤È¤â¤ËÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢³¤ÊÕ¤ÇÍ¾Íµ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ©ºî¤ÎÍÍ»Ò¤Þ¤Ç¡¢V¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÆü¾ï¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
V¤Ïµ¤³Ú¤ÊÉþÁõ¤Ç¶À¤ÎÁ°¤Ç¼«»£¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢µ¤¤µ¤¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤ÊÕ¤Ç¤Ï¹õ¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¼è¤ê¡¢Îø¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢BTS¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î½É¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¼Ì¿¿¤â¤È¤â¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£½É¤Î²°³°¥×¡¼¥ë¤Ç1¿Í¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¼«Á³¤ËÆü¾Æ¤±¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤é¤·¤¤Í¾Íµ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
V¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤êºî¶Ê²È¤Î070¥·¥§¥¤¥¯¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¤ä¥ê¥¢¡¼¥Ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Æ¥£¡¼¥¾¡¦¥¿¥Ã¥Á¥À¥¦¥ó¤é¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¾ìÌÌ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¾ì¤ËÍÏ¤±¹þ¤àV¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡þV ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯12·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Âçî¹¹°è»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡£¿ÈÄ¹179cm¡£2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÈÈþ¾¯Ç¯¡É¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ç¤ËÃæÄã²»¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØTC Candler¡Ù¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê´é100¿Í¡×¤Î¾å°Ì¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2023Ç¯12·î11Æü¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î10Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£