ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤¬B¡ìz°ðÍÕ¹À»Ö¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¡ÖÄ«¤«¤é¸æÉ×ºÊ¤Ç¡Ä¡×¸òÍ§´Ø·¸ÌÀ¤«¤¹

²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ê53ºÐ¡Ë¤¬9·î26Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£µþÅÔ¡¦ÆîºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿²ÎÉñ´ìÈÇ¡Ö¥ë¥Ñ¥ó»°À¤ Î®ÇòÏ²»¸À±¡×¤¬Á´ÆüÄø¤ò´°Çä¤Ç½ª¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦B'z¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¡Ê61ºÐ¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢°¦Ç·½õ¤Ï¡Ö¥ë¥Ñ¥ó²ÎÉñ´ì¡Ê½Ë¡ËÂè2ÃÆ¿·ºî·èÄê¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖÆîºÂ¡ØÎ®ÇòÏ²»¸À±¡Ù½éÆü¤è¤êËÜÆüÀé°¬³Ú¤Þ¤ÇÁ´Æü´°Çä¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªÍÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Àé°¬³Ú¤ÎÉñÂæ¤òËþ°÷¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ÎÁ°°ðÍÕ¤µ¤ó¸æÉ×ºÊ¤È»äÃ£É×ÉØ¡¢4¿Í¤Ç¿©»ö¤·¤¿»þ¤ËÀäÂÐ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ²¼¤µ¤ê¡×¤È¡¢°ðÍÕ¤È¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÄ«¤«¤é¸æÉ×ºÊ¤Ç¿·´´Àþ¤ÇÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿ ¤ªË»¤·¤¤¤Î¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú²°¤Ç»£±Æ¤·¤¿°ðÍÕ¤È¾Ð´é¤Ç´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö·àÃæB'z¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿Â¿¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó °ðÍÕ¤µ¤ó¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉñÂæÎ¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¡¢¡Ö°ðÍÕ¤µ¤óÍÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤Ç¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎÈ¯É½¤È¤·¤Æ¡Ö³§ÍÍ¤«¤éºÆ±é´õË¾¤Î¤ªÀ¼¤ÎÂ¿¤¤Ãæ¡¢ºÆ±é¤Ç¤ÏÌµ¤¯¡¢¿·ºî¤ò±é¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¡¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¿·ºî¤Ï2026Ç¯3·î¤Ë¿·¶¶±éÉñ¾ì¡¢4·î¤Ë¸æ±àºÂ¡¢9·î¤ËÆîºÂ¡¢¤½¤·¤Æ2027Ç¯2·î¤ËÇîÂ¿ºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô¤Î±Ê³Ú´Û¤Ç9·î30Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¿·ºî¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¤¢¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÀ»ÃÏ½äÎé¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢´îµ×Íº¤È½Ó²ð¤Î³Ú²°¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿½ê¤Ç¤¹¡£±Ê³Ú´Û¤âÍÆñ¤¤»ö¤Ë´û¤ËÁ´Æü´°Çä¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç·Î¸Å´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀé°¬³Ú¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¤¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¡¢´¶·ã¡¢¤½¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¢ö¡×¡Ö¼¡¤Ï±Ê³Ú´Û¤Ç¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¡ÖÂèÆóÃÆ!!ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¤ä¡¢¡Öµ®½Å¡Á¡ª¡×¡ÖB'z¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Çµ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
