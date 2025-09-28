初対面で「この人となら…」と期待が膨らむ男性の特徴９パターン
「第一印象が大切」とはよく言われますが、出会ってすぐに女子から好感を持たれる男子には、どんな傾向があるのでしょう。今回は『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを元に、「初対面で、女子が『この人とならうまくいきそう』と思う、男子の特徴９パターン」を紹介します。
【１】自分の話したいことだけ話すのではなく、会話のキャッチボールができる
「これは基本中の基本……」（２０代女性）というように、まずは会話が成り立つということを絶対条件と考える女子も多そうです。女子は聞いてもらいたがりが多いので、聞き上手を目指すと「もっと一緒にいたい」と思ってもらえそうです。
【２】恋人に求める「マメさ」「会いたい頻度」が同レベル
「『３ヵ月話さなくても平気』とか『一日に１０回以上はメールするタイプ』とか言われると、うーんと思ってしまう」（２０代女性）など、恋人との距離感が違う男子とは気が合わないと思う女子もいます。相手がどんな付き合い方を望んでいるのか早めに聞き出しておくとよいでしょう。
【３】起きる時間や寝る時間など生活サイクルが似ている
「付き合うなら、話をしたいときに話せる人」（２０代女性）というように、寂しがり屋の女子は、ある程度同じ生活パターンで、連絡がつきやすい男子を好むようです。仮に全く違うリズムの生活だとしても、月１ー２回は休日を合わせられるなど、一緒の時間を共有できる相手なら安心してもらえそうです。
【４】話すテンポや食べるテンポなどが同じ
「リズムが違うとイライラしたり、プレッシャーを感じる」（２０代女性）というように、ペースが違うと落ち着かないという女子もいるようです。相手をよく観察しながら息を合あわせると、一緒にいてラクな人と思ってもらえるかもしれません。
【５】「寒くない？」「飲み物おかわりは？」など、気配りができる
「女子に気を使える人ってステキ」（２０代女性）というように、細やかな神経を持つ男子は、相手も気持ちよく時間を過ごせるため人気のようです。好きな女子をお姫様のように扱い、居心地のよさを提供してあげることが、「ずっとそばにいたい」と思ってもらえるコツかもしれません。
【６】ケチでもなく、高級品志向でもなく、金銭感覚が近い
「家計を共にした場合、細かいことを言われて窮屈な思いをしたくないし」（２０代女性）など、お金への考え方が違うと、同じ将来を考えられないと思っている女子もいるようです。初対面では１円まで割り勘、いきなり高級品をプレゼントする、といったことは止めておきましょう。
【７】インドア派、アウトドア派など、趣味の方向性が一緒
「ふたりで好きなことをして過ごせる休日を想像できる」（３０代女性）というように、共通もしくは近い趣味があれば、恋人として長続きするもの。興味のあることが似ていても、マニアックな知識を披露しだすとウンザリする女子も多いので、反応を見ながら話をするのがよさそうです。
【８】面白いと思うポイントや笑いのツボが一致する
「ずっと一緒にいるなら無理せず笑い合える相手」（２０代女性）など、「楽しさの感覚」が同じであることを重視する女子もいます。相手が目を輝かせて話していたら笑顔で聞く、というところから実践すれば、「波長が合いそう」と親しみを感じてくれるかもしれません。
【９】好きな食べ物やレストランの好みが同じ
「食に関する好みが似ていると会話も弾みそう」（２０代女性）というように、長く付き合っていくことを想定した場合、嗜好が近い人は好感を持たれそうです。普段からファミレスや赤提灯系のような男子っぽいお店だけでなく、女子好みのお店の情報を持っておくとよさそうです。
ほかにも「初対面で女子と盛り上がったエピソード」があれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（橘しげる）
