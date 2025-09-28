¡Ö½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡×¤¬¡Ö¹âµé¥Ð¥¤¥¯¡×¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¡ª ¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡×¤Ê¡Ö¥Ï¡¼¥ì¡¼¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢¥Ï¡¼¥ì¡¼¤ÎÄ¶´õ¾¯¥â¥Ç¥ë¤Ë»î¾è¡ª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¤Î¡ÈÍ·¤Ó¾ì¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÀ¤ÅÄÃ«¥Ù¡¼¥¹¡×¤ÇÁíÌ³¤òÌ³¤á¤ë¡È¥æ¡¼¥Á¥ã¥ó¡É¤³¤ÈÍº°ìÏº¤µ¤ó¤¬2025Ç¯9·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬À¤ÅÄÃ«¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥Ø¥Ã¥É¤À¡ª¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢½ê¤µ¤ó¤¬´õ¾¯¤Ê¥Ï¡¼¥ì¡¼¤ò»î¾è¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡ß¹âµé¥Ð¥¤¥¯¤Î»Ñ¤òÆ°²è¤Ç¸«¤ë¡ª
¡¡Íº°ìÏº¤µ¤ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖSETAGAYA BASE ¥æ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢½ê¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥¤¥¯¤äDIY¤Ê¤É¼ñÌ£¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥«¥¹¥¿¥à¥Ð¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥µ¥ó¥À¥ó¥¹¡×¤È¶¦Æ±³«È¯¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥â¥Ç¥ë¡ÖKnuckle Thumper¡×¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥Ø¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢1936Ç¯¤«¤é1947Ç¯¤Þ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥ì¡¼½é¤ÎOHV¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ë¥Ö¡Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸»Ô¾ì¤Ç¤â¹â³Û¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤Û¤É´õ¾¯À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Knuckle Thumper¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÅÁÀâÅª¤Ê¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥Ø¥Ã¥É¤ò¸½Âå¤ËÁÉ¤é¤»¤¿´°À®¼Ö¡£³°Áõ¤Ë¤Ï½ê¤µ¤ó¤Î¾ÝÄ§¡Ö97¡×¤Î¿ô»ú¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢Í·¤Ó¿´¤ÈÈþ°Õ¼±¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢½ê¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Æ¥¹¥È¥é¥¤¥É¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡ÖAn engine that no one can imitate.¡ÊÃ¯¤Ë¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡×¤È¤Î°ìÊ¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¡£¡£¡£¡×¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¿¶Æ°¤¬ÂÎ¤Ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤½¤¦¡ª¡×¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿²»¤À¡×¡ÖÍ·¤Ó¿´¤¬ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤ÅÄÃ«¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È½ê¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ð¥¤¥¯°¦¹¥²È¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£