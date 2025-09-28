¡Ö¤Þ¤ÀÂÚÇ¼¶â¤¢¤ë¤Î³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×·ëº§ÁêÃÌ½êÂåÉ½¡¦»³ËÜÁá¿¥¤µ¤ó¤È¥¯¥º·Ý¿Í¡¦¾®ËÙÉÒÉ×¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù½Ð±é¤Î2¿Í¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤ÎÉñÂæÎ¢
¡¡Ãù¶â¥¼¥í¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥®¥ã¥é°û¤ß¡×¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤ë"¥¯¥º·Ý¿Í"¤³¤È¡Ö¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¡×¤Î¾®ËÙÉÒÉ×¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¡£º£Ç¯1·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¿È¤À¤Ã¤¿¾®ËÙ¤µ¤ó¤Îº§³è¤ËÌ©Ãå¡£·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÎÂåÉ½¡¦»³ËÜÁá¿¥¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤ÎÌ¾¸À¡Ö¹¥¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤òÃÏ¤Ç¤¤¤¯¥¯¥º·Ý¿Í¤È¡¢º§³è¤Î¥×¥í¡¦»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤ÇÌó10¥«·î¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡Ö±³¡×¡¢ÎÁ¶â¤ÎÂÚÇ¼¡ÄÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤ÎÉñÂæÎ¢
»³ËÜ¡Ö»ä¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤è¡¢²ñ°÷¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÆ²¡¹¤È±³¤ò¤Ä¤¯¿Í¡£ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§Ã£¤«¤é¡Ø¤¢¤ì¤Ï¥Í¥¿¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Í¥¿¤ß¤¿¤¤¤ÊËÜÅö¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ø¥¿¥Ð¥³¤âµÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡×
¾®ËÙ¡Ö°¤¤¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µÛ¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ýÏ¿Ãæ¤ÏÀäÂÐµÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡¢¤¤¤äÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤Í¡¢Á°¤ÎÆü¤ËËã¿ý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¥¿¥Ð¥³Æþ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡×
»³ËÜ¡Öº£¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢1²ó¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë±³¤ò½ñ¤¯¤È¡¢»ä¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î²ñ°÷¤µ¤ó¤Ë»ä¤â±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¾®ËÙ¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢»³ËÜ¼ÒÄ¹¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï·ë¶É¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×
»³ËÜ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡×
¾®ËÙ¡Ö½÷À¤¬¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¿©Âî¤Ç°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤«¤éÊ¹¤¯¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ïç¥¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
»³ËÜ¡Ö¤½¤ì¤À¤±¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¾®ËÙ¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¸À¤¦¤È·ù¤¬¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¡ÃÌ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÇÁê¼ê¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ëÄøÅÙÊ¹¤¤Ê¤µ¤¤¤È¤«¡£º£¤â³ä¤È³è¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
»³ËÜ¡ÖºÇ½é¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»ß¤Þ¤é¤ºÃý¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤º¡¼¤Ã¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£½÷À¤«¤é"¤Ï¤¡¡¼¤Ã"¤Æ¤¤¤¦Î¯Â©¸ò¤¸¤ê¤Î¾Ð¤¤¤¬¡×
¾®ËÙ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Í¡¢"¿¦¶ÈÉÂ"¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¤é¤ª¸«¹ç¤¤¤Ï¾¡¤Á¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤â¾Ð¤¤¤¬¤È¤ì¤ÐOK¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢º§³è¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¤È²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éÂ¿¾¯¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¨¡¨¡¾®ËÙ¤µ¤ó¤ÎºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»³ËÜ¡ÖºÇ½é¤ÏË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º§³è¤ò¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤ÇËÜµ¤¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤Ï¼êÅÚ»º¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¾®ËÙ¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Êª¡ØÁð²Ã¤»¤ó¤Ù¤¤¡Ù¤Í¡×
»³ËÜ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°§»¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¾®ËÙ¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êåºÎï¤Ê¿Í¤À¤Ê¡¢¤Ç¡¢¤ª¶â»ý¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¤Ê¡£¤³¤Î2ÅÀ¤¬¶¯Îõ¤ËÆ¬¤Ë»¤¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÃý¤ì¤ë¤·¡£Ê¹¤¤¤¿¤é¡¢ÀÎ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¨¡¨¡ºÇ¸å¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¾®ËÙ¡Ö¤¢¤ì¤«¡¢²ñÈñ¤Î¤ª¶â¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Æ»³ËÜ¼ÒÄ¹¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤È¤¤«¤Ê¡£¸åÇÚ¤Ë¼Ú¤ê¤Æ10Ëü±ßÊÖ¤·¤¿¤è¤Í¡×
»³ËÜ¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤Þ¤ÀÂÚÇ¼¶â¤¢¤ë¤Î³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡©¡¡2¥«·îÊ¬¤Ç4Ëü4000±ß¡£·ÐÍý¤«¤é¾®ËÙ¤µ¤ó¤ÎÂÚÇ¼¶â¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×
¾®ËÙ¡Ö¤´¤á¤óº£ºÙ¤«¤¤¤Î¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤¤¤ä¡¢Ê§¤¦¤èÀäÂÐ¡£º£·î¤Ï»¶ºâ¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£4Ëü4Àé±ß¤¯¤é¤¤°ì²ó¤ÇÊÖ¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÍøÂ©¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡×
»³ËÜ¡Öº§³è¤Ï¤¦¤Á¤Ç¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ç¤â·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
¾®ËÙ¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×
»³ËÜ¡Ö·ëº§¤Ï¡¢·Ý¿Í¤Î¾®ËÙ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ°ì¿Í¤Î¿Í¤È¤·¤ÆÁê¼ê¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é·Ý¿Í¤À¤«¤é¤È¤«¡¢²¶¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¤À¤«¤é¤È¤«¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¾®ËÙ¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î±³¤Ï¤ä¤á¤Þ¤¹¡¢ÆÃ¤Ë¤ª¶â¤Î·ï¤Î±³¤Ï¥À¥á¤À¤è¤Í¡£ÀµÄ¾¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¡×
¨¡¨¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤ÏÍ§¿Í¤«¤é¾®ËÙ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò"¥ä¥Ð¤¤¿Í"¤À¤È¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥ä¥Ð¤¤¤Ê¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¤Ç¤·¤¿¤«?
¾®ËÙ¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¡¢¤½¤ì¤Ï¡×
»³ËÜ¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤º¡¢·ëº§¤¹¤ë¿Í¤ÎÅÚÉ¶¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤ª¶â¤ÎÌÌ¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤â¡¢·ëº§°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡£¤¿¤À¡¢Ç¯¾å¤Î½÷À¤Ë¾®ËÙ¤µ¤ó¤ËÉº¤¦¾¯Ç¯¤Ã¤Ý¤µ¤¬"²Ä°¦¤¤¤Ê"¤È»×¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¾®ËÙ¡Ö¤¢¤ë¤è¤Í¡£¼ÂºÝ¤ËÇ¯¾å¤Î½÷À¤È¥Ç¡¼¥È¤â¤Ç¤¤¿¤·¤Í¡×
»³ËÜ¡ÖºÇ½é¤Ï¾®ËÙ¤µ¤ó¤ò·ë¹½¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ»ä¤¬¤³¤Î¿Í¥À¥á¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥Ð¥³¡£¤¢¤È¤Ï½Ð²ÈÀè¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£±³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¾®ËÙ¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Í¤§¡£9·îËö¤Þ¤Ç¤ËÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë²ñÈñÊ§¤¨¤ë¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×
¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾®ËÙ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡¿ÀéÅç³¨Î¤¹á¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë