¡ÚÆñÆÉ´Á»ú¡Û¡Öµù¤ë¡×¤Ã¤ÆÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡© ¡Ö¤¢¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤¢¤Î¸ÀÍÕ¡Ä¤ï¤«¤Ã¤¿¿Í¡¢¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öµù¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Á»úÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©
¡Öµû¤ò³Í¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ò¡¢¤¤¤¶ÆÉ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ö¤¢¤µ¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öµù¤ë¡×¤Ï¡¢µû²ðÎà¤ò³Í¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢²¿¤«¤òÃµ¤·µá¤á¤ë¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤ËÃµ¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤´¤ß¤òµù¤ë¥«¥é¥¹¡×¡ÖËÜ²°¤ÇÌÌÇò¤½¤¦¤ÊËÜ¤òµù¤ë¡×¡Ä¡Ä¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµù¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Ï¡¢¡Öµù¶È¡Ê¤®¤ç¤®¤ç¤¦¡Ë¡×¤ä¡Öµù»Õ¡Ê¤ê¤ç¤¦¤·¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½Ï¸ì¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤¢¤µ¤ë¡×¤È¤ÏÆÉ¤ßÊý¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÆÉ¤ßÊý¤È°ÕÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
