³ÚÅ·¼õ¾Þ♡¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ì¤ÎÊäÀµÎÏ¤â³ð¤¨¤ë¿·ºî¤Î¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì
¡Ö¥é¥¯¤À¤±¤É·Á¤¬Êø¤ì¤ë¡×¡ÖÊäÀµÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¡È¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤ÎÄü¤á¡É¤ò¼êÊü¤»¤ë¤Î¤¬¡¢¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ì¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¥·¥êー¥º¡£³ÚÅ·Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Îß·×30ËüËç°Ê¾åÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·ºî¡Ö¥ê¥Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥¿¥ó¥¯¡¿¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¡×¤Ï¡¢ÊäÀµÎÏ¤È²÷Å¬¤µ¤òÎ¾Î©¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¥ー¥×¡£ÍýÁÛ¤ò³ð¤¨¤ë°ìËç¤¬ËèÆü¤ÎÁõ¤¤¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÊäÀµÎÏ¤È²÷Å¬¤µ¤ò³ð¤¨¤ëÈëÌ©
¿·ºî¥ê¥Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥¿¥ó¥¯¡¿¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¤Ï¡¢´ó¤»¾å¤²¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ûー¥ë¥É´¶¤ò¼Â¸½¡£¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Ê¤Î¤Ë¼«Á³¤Ê´ó¤»¾å¤²¤¬³ð¤¤¡¢¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ò¤¹¤Ã¤¤êÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë·Ú¤ä¤«¤ÊÁÇºà¤Ç¡¢¿¿²Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
BAMBI WATER¤Î¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¿·ºî¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç³ð¤¦♡Èþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È&²÷Å¬¤µ
¸«¤¨¤Æ¤â°Â¿´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ê¥ÖÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Êー´¶¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°ìËç¤ÇÃå¤Æ¤â¾åÉÊ¡£»Å»öÉþ¤Ë¤âµÙÆü¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¡¢¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÂç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¸ú²Ì¤ÇÁ´¿È¤Î°õ¾Ý¤â°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃåÁé¤»¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇËèÆü»È¤¨¤ë
¹â¤¤ÊäÀµÎÏ¤È²÷Å¬¤µ¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤â¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ì¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¥â¥Ë¥¿ー¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´Éô¤³¤ì¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü»È¤¦¥¤¥ó¥Êー¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯Çã¤¤Â¤»¤ë¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ä«¤ÎÇº¤ß¤ò¼êÊü¤¹¡¢¿·¤·¤¤ÄêÈÖ¤Ë
¡Ö¥é¥¯¤À¤±¤É¤¤ì¤¤¡×¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ì¤Î¿·ºî¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡£Îß·×30ËüËç¤Î¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿ÊäÀµÎÏ¤È¡¢¿Ê²½¤·¤¿·Ú¤ä¤«¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤ÎÉÔ°Â¤äÂÅ¶¨¤ò¼êÊü¤»¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥¿¥ó¥¯¤È¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¤Î2¥¿¥¤¥×Å¸³«¤À¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È♡¡È¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡É¤òÁª¤Ó¤¿¤¤½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿·ÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£