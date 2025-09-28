¡ÚÅ·µ¤¡ÛËÌ³¤Æ»¤ÈÅìËÌ¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤ÏÀ²¤ì
¢£28Æü¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤
ËÌ³¤Æ»¤ÈÅìËÌ¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤ÏÆüÃæ¡¢À²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤Ï¡¢¶å½£¤ä»Í¹ñ¤Ê¤ÉÀ¾¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¡¢¶áµ¦¤äÃæ¹ñÃÏÊý¤ÏÍ¼Êý¤«¤é¡¢Åì³¤¤äËÌÎ¦¤âÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íë¤òÈ¼¤¤·ã¤·¤¯¹ß¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ËÌÆüËÜ¤â25¡î°Ê¾å¡¢Åì³¤¤«¤éÀ¾¤Ç¤Ï¡¢30¡î¤òÄ¶¤¨¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£½µ´ÖÍ½Êó
¡¦Âçºå¤«¤éÆáÇÆ
À²¤ì¤¬Â³¤«¤º¡¢±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£ÆîÉô¤ä»Í¹ñ¤Ï±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
29Æü¤ÏËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤Ç±«¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ØÅì¤äÅì³¤¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤Ç¡¢10·î1Æü¤â±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
