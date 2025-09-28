¡Ú SHISHAMO ¡Û¡¡2026Ç¯6·î¤Ç¡Ö³èÆ°¤ò½ªÎ»¡×¡¡¥é¥¹¥È¤ÏÅù¡¹ÎÏÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö
£³¥Ô¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¡×¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£
2026Ç¯6·î13Æü¡¦14Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö³èÆ°¤ò½ªÎ»¡×¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖSHISHAMO¤Ï¡¢2026Ç¯6·î13Æü¡¦14Æü¤ËUvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¡ÊÅù¡¹ÎÏÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢SHISHAMO¤Ï³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö2024Ç¯¤Î½é²Æ¡¢¾¾²¬¤«¤é¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤ÈSHISHAMO¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ØSHISHAMO¤Î´°·ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î3¿Í¤ÎSHISHAMO¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏµÈÀî¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¡¢»þ¤Ë¤Ïº¤Æñ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇSHISHAMO¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Í£°ìÌµÆó¤Î²»³Ú¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖSHISHAMO¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¾ì½ê¤¬Åù¡¹ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â´ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¢¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È³ð¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤SHISHAMO¤ÎºÇ´ü¤ÎÆü¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡×¡Ö°ì½ï¤Ëµã¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦!!!¡¡Åù¡¹ÎÏ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹!!!¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û