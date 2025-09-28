¥·¥Ë¥¢½÷À¤â¸½¶âÎ¥¤ì¡¡¡Ö¥á¥¤¥ó¤Ï¥¯¥ì¥«·èºÑ¡×ÌóÈ¾¿ô¡¡Ãù¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬¿»Æ©¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ï¤É¤Î·èºÑ¼êÃÊ¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ë¥á¥¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø¥Ï¥ë¥á¥¯ À¸¤¤«¤¿¾å¼ê¸¦µæ½ê¡Ù¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¡¦¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡×¤¬¡Ö¸½¶â¡×¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î½÷À¤Ë¤â¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û¥·¥Ë¥¢½÷À¤Î¡ÖÉáÃÊ¤ªÅ¹¤Ç»ÙÊ§¤¦ºÝ¤Î¥á¥¤¥ó·èºÑ¼êÃÊ¡×¤ò¸«¤ë
Ä´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î55¡Á79ºÐ¤ÎÆ±¼Ò¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î½÷À510¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¡Ö¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ÎËþÂÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖËþÂ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï24Ç¯¤ËÈæ¤Ù9.3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·48.2¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤ÂåÊÌ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë60¡Á64ºÐ¡Ê44.7¡ó¡¢24Ç¯Èæ14.9¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡Ë¤È70¡Á74ºÐ¡Ê44.2¡ó¡¢Æ±20.3¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡Ë¤ÇÂç¤¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀáÌó¡¦ºï¸º¤·¤¿¤¤ÈñÌÜ¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°áÎà¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡×¡Ê51.4¡ó¡¢Æ±9.1¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡Ë¤Î¤Û¤«¡Ö¤ª²Û»Ò¡¦¤ª¼ò¤Ê¤É¤ÎÓÏ¹¥ÉÊ¡×¡Ê30.3¡ó¡¢Æ±6.6¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡Ë¡¢¡Ö¿©ÎÁÉÊ¡×¡Ê13.7¡ó¡¢Æ±5.5¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡Ë¤âÄã²¼¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×¡Ê16.7¡ó¡¢Æ±6.6¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡Ë¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¡Ö¸½ºß¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ø¤ÎËþÂÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËþÂ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ç¯¶â¼õµëÃæ¤Î¿Í¤¬32.8¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼õµëÁ°¤Î¿Í¤Ç¤Ï15.6¡ó¤ÈÌó2ÇÜ¤Î³«¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼ã¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢Ï·¸åÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºßÇ¯¶â¤À¤±¤Ç½½Ê¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¤·¡¢3³ä¤Û¤ÉÃù¶â¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬·è¤á¤¿¶â³Û°Ê¾å¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê77ºÐ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉáÃÊ¤ªÅ¹¤Ç»ÙÊ§¤¦ºÝ¤Î¥á¥¤¥ó¤Î·èºÑ¼êÃÊ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡×¡Ê46.4¡ó¡Ë¤¬¡Ö¸½¶â¡×¡Ê27.9¡ó¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÉáÃÊ°Õ¼±¤·¤ÆÃù¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡Ê44.5¡ó¡Ë¤¬Í£°ì4³äÄ¶¤¨¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÃù¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê7.1¡ó¡Ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï1³äÌ¤Ëþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸½¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Ç»ÙÊ§¤¦¡×¡Ê54.8¡ó¡Ë¤¬È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Æ±¤¸Å¹¤ÇÇã¤¤Êª¤¹¤ë¡×¡Ê48.8¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Â¿¤¯Ãù¤Þ¤ëÆü¡¦´ü´Ö¤ËÇã¤¤Êª¤¹¤ë¡×¡Ê46.1¡ó¡Ë¤Ê¤É¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤ª¶â¤Î¼é¤êÊý¡¦Áý¤ä¤·Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤ª¶â¤Î¼é¤êÊý¡¦Áý¤ä¤·Êý¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï32.7¡ó¤È24Ç¯Èæ¤Ç5.1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¡¢ÆÃ¤Ë70Âå°Ê¾å¤ÎÄã²¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï59.7¡ó¤Ç¡¢¡Ö±¿ÍÑ¡¦ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖNISA¡×¡Ê46.4¡ó¡¢Æ±10.8¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¹ñÆâ³ô¼°¡×¡Ê46.0¡ó¡¢Æ±4.7¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡Ë¤ä¡ÖÅê»ñ¿®Â÷¡×¡Ê29.2¡ó¡¢Æ±5.5¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡Ë¤ÏÄã²¼¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¢¦¥Ï¥ë¥á¥¯ À¸¤¤«¤¿¾å¼ê¸¦µæ½êÄ´¤Ù