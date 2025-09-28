¡ÖÁ°È±¤òÌµ¤¯¤¹Í¦µ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×½÷À¤Î6Ç¯±Û¤·¤Î¡È¹¤È´¤±¡É¤¬ÏÃÂê ¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ²Ä°¦¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È°ú¤»»¥á¥¤¥¯¡É¤ÎÈ¯¸«
¡ÖÁ°È±Ìµ¤¯¤¹Í¦µ¤¤º¤Ã¤ÈÌµ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¶Ìµ¤¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤â¤¦Á°È±¤¢¤ê¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ú¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¡Û¥á¥¤¥¯¤Î¸¦µæ¤ò½Å¤Í6Ç¯¡ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿¸½ºß¤Î»Ñ
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢6Ç¯Á°¤Î»Ñ¤È¸½ºß¤Î»Ñ¤òÈæ³Ó¤·¤¿Æ°²è¤òTikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¤¢¤ó¤Ê¤µ¤ó¡Ê@an_.nyao0¡Ë¡£¤½¤Î·àÅª¤Ê¡È¹¤È´¤±¡É¤Ö¤ê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¹¤È´¤±¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Âº·É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ°²è¤Ï8.4Ëü·ï¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÄ«¤ÎÁ°È±¥»¥Ã¥È¤ËÇº¤ß¡ÖÃÙ¹ï¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ó¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡Ö¼«Ê¬·ÏÅý¡×¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤È¤Ï¡£
¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ÂçÊÑ¿È¤ò¿ë¤²¤¿¤¢¤ó¤Ê¤µ¤ó¡£°Õ³°¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿°ìÈÖ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ËèÄ«¤Î¿È»ÙÅÙ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖºÙ¤«¤¤À³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°È±¤¬1mm¤Ç¤â¥º¥ì¤¿¤ê»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¶À¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢³Ø¹»¤Ë¤ÏËèÆü¥®¥ê¥®¥ê¤«ÃÙ¹ï¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ÏÅý¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¡×¤È»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÁ°È±¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½é¤Ï°ãÏÂ´¶¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¢¤ëÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¤È´¤±¤Î¸°¤Ï¡È°ú¤»»¡É¤Ç¤·¤¿¡£¥«¥é¥³¥ó¤ÏÃå¿§Ä¾·Â¤ò14.1mm¤«¤é13.9mm¤Ø¤È¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥¤¥¯¤Ï¸¦µæ¤ÎËö¡¢¡Ö¤·¤Ê¤¤Êý¤¬±Ç¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö¤¤¤«¤Ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤ÇÀ¹¤ì¤ë¤«¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ðÊó¼ý½¸¤ÎÃæ¿´¤ÏTikTok¡£¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë¥Ñ¡¼¥Ä¤òÀ¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î´éÎ©¤Á¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¤Î¡È°ú¤»»¥á¥¤¥¯¡É¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¸½ºß¤Î¹¤È´¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤¿ÌÜ¤¬ÍýÁÛ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿´¶¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¾¤Î¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ²Ä°¦¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤ÏÆÃÄê¤Î·ÏÅý¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢Ãå¤¿¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡È¼«Ê¬·ÏÅý¡É¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
³°¸«¤òËá¤¯²áÄø¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¶¯¤¤ÆâÌÌ¤Î¼«¿®¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦¿Í¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï²¿·ÏÅý¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤¦¥á¥¤¥¯¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ó¤Ê¤µ¤ó¡£¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¤â¤Î¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤ë¤½¤Î²áÄø¤³¤½¤¬¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£